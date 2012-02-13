افزایش قیمت خودرو تا پایان سال بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: قیمت گذاری خودروهای وارداتی می بایستی متناسب با نرخ ارز مرجع و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل هم با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت پذیرد.



وی افزود: بانک مرکزی ارز واردکنندگان خودرو را همانند دیگر واردکنندگان کالا تامین می کند؛ لذا تعیین قیمت متناسب با نرخ ارز دریافتی از دولت، انتظار افزایش قیمت را منتفی می کند.



براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت محصولات تولید داخل هم خاطر نشان کرد: شرکتهای خودرو ساز داخلی درخواستهایی مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود داشته اند که آن در حال بررسی است اما تا زمان تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر گونه افزایشی ممنوع است و بعید می دانم این تا پایان سال اتفاق بیفتد.

