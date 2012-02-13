939 روستای زنجان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتصال 246 روستای استان به گاز طبیعی تا پایان سال 92 بر اساس مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت به زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 27 روستا دارای گاز طبیعی بوده، 118 روستا در دست اجرا و 101 روستا نیز در دست طراحی قرار گرفته است.

وی از برنامه ریزی انجام شده برای بهره مندی همه شهروندان و 70 درصد جمعیت روستایی استان زنجان از نعمت گاز طبیعی تا پایان امسال خبر داد و افزود: استان زنجان در بخش گازرسانی نسبت به میانگین کشوری در رتبه بالاتری قرار دارد. عسگریان افزود: به برکت جمهوری اسلامی ایران و همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت هم اکنون استان زنجان در اجرای گاز رسانی به شهرها و روستاها گام‌های موثری برداشته و در زمان حاضر در گاز رسانی به سه شهرستان خدابنده، طارم و ماهنشان متمرکز است.

سرپرست شرکت گاز استان زنجان با اشاره به افزایش 15 درصدی مشترکین نسبت به سال گذشته و کاهش هشت درصدی مصرف گاز در آبان امسال با قدردانی از همکاری مردم استان بر لزوم صرفه جویی و رعایت اصول ایمنی و مصرف بهینه این نعمت خدادادی تاکید کرد.

عسگریان با بیان اینکه در حال حاضر 98 درصد جمعیت شهری و 30 درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، گفت: توسعه گاز رسانی با هدف توزیع برابر در همه شهرستانهای استان از مهمترین وظایف این شرکت است.