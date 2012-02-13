وجود اشکالات اساسی در بودجه 91/ ارقام بودجه غیرواقعی است

علی اصغر یوسف‌ نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه از 7 سال گذشته تا کنون ارائه لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت به مجلس با تاخیر بوده است.

وی افزود: دولت در سالهای 85 تا 90 به ترتیب 40 روز، 46 روز، 32 روز، 53 روز، 49 روز، 75 روز و 57 روز در تسلیم لایحه بودجه سالانه به مجلس تاخیر داشته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: ‌این تاخیر سبب می‌شود تا مباحث کارشناسی به صورت واقع‌بینانه در بودجه بررسی نشود و بودجه با سرعت زیاد و دقت کمی تصویب شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه لایحه پیشنهادی بودجه 91 دولت به مجلس دارای اشکالات و ایرادات اساسی است، تصریح کرد: این بودجه مغایر بسیاری از قوانین بالادستی نظیر اصل 44، قانون اساسی، هدفمندی یارانه‌ها و قوانین جاری کشور بوده و در واقع بخشی از ایرادات بودجه سبب بی‌توجهی به قوانین کشور شده است.

وی با بیان اینکه سهم عوارض دولتی بر مبنای بنزین 100 تومانی بسته شده است، تصریح کرد:‌ این اقدام دولت مغایر قانون بوده چرا که آخرین تغییرات قیمت بنزین باید در بودجه گنجانده شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم با بیان اینکه مالیات حاصل از تولید فرآورده‌های نفتی نباید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، بلکه باید این درآمد به حساب خزانه دولت واریز گردد گفت: این اقدام دولت مخالف اصل 52 و 53 قانون اساسی است.

نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین از ایرادات دیگر لایحه پیشنهادی بودجه 91 دولت به مجلس است، افزود: این اقدام دولت سبب زیر سئوال رفتن قانون بودجه و محاسبات عمومی اصل 52 و 53 قانون اساسی شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه درآمدها و هزینه‌ها به صورت آشکار در لایحه بودجه 91 مشخص نشده است، اذعان داشت: بسیاری از ارقام بودجه‌ای در این لایحه نوعاً غیرواقعی است. به عنوان مثال برداشت از صندوق توسعه ملی باید منوط به اجازه کتبی هیئت امنا باشد در حالی که در لایحه پیشنهادی برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اجازه هیئت امنا مجاز دانسته شده است.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه افزایش قیمتهای حاملهای انرژی در لایحه بودجه 91 نامشخص است، یادآور شد: اشکال بعدی این لایحه این است که احکامی وجود دارد که انتشار اوراق مشارکت را برای دستگاه خاص مشخص کرده است. این در حالی است که انتشار اوراق مشارکت به مفهوم کسری بودجه است و دولت نمی‌تواند سقف بودجه‌ای این اوراق مشارکت مشخص کند.

وی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ ارز و دلار ادعا شده که با بودجه 91 می‌توان به رشد 8 درصدی ناخالص ملی در سالهای برنامه پنجم برسیم، اظهار داشت: این مهم در حالی صورت می گیرد که رشد 8 درصدی با سرمایه گذاری کلان، توسعه زیرساخت‌ها و متناسب‌ با شاخصهای کلان بودجه کشور محقق شود.

یوسف نژاد در عین حال از افزایش چشمگیر بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 91 نسبت به سالهای گذشته ابراز نگرانی کرد و گفت: بودجه شرکتهای دولتی در سال 91 براساس لایحه پیشنهادی دولت 70 درصد افزایش یافته است و این بدین معنا است که کل بودجه سال 89 کشور که معادل 368 هزار میلیارد تومان بوده با بودجه 91 شرکتهای دولتی که معادل 365 هزار میلیارد تومان است برابری می‌کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این اقدام دولت با سیاستهای نظام مبنی بر کوچک نشدن فضای دولتی و واگذاری تصدیها به بخش خصوصی مغایرت دارد چرا که افزایش بودجه سبب چاق شدن شرکتهای دولتی شده و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند بنابراین دولت با افزایش بودجه شرکتهای دولتی عملاً بودجه را به حالت صوری درآورده و تا حدودی نظارت را از مجلس سلب کرده است.

وی بیان داشت: در صورتی که بودجه 365 هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در لایحه پیشنهادی سال 91به تصویب برسد، مجلس تنها کمتر از 150 هزار میلیارد تومان بودجه سالانه دولت را می‌تواند نظارت کند.

یوسف نژاد در ادامه با اشاره به اینکه افزایش بودجه شرکتها با شعار واگذاری و خصوصی سازی که کاهش تصدی‌گری را به دنبال داشته سازگاری ندارد و عملاً به یک شعار تبدیل می‌شود.

وی افزود: صادرات نفت با توجه به شرایط فعلی موضوع احتمالی بوده و با توجه به تحریم ها باید واقع‌بینانه عمل شود.

نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال 91، 67 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی دیده شده است، اظهار داشت: با شرایط تحریمها دولت باید واقع‌بینانه تر عمل کند چرا که احتمال تحقق این درآمد ممکن است وجود نداشته باشد.