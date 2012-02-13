ورود 86 واگن جدید به ناوگان حمل و نقل در نوروز

منصور عرب یارمحمدی در گفتگو با مهر با اشاره به ورود واگن‌های جدید به بخش مسافری راه آهن، گفت: 86 واگن جدید برای نوروز به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه می شوند که این قطارها مجهز به سیستم های گرمایشی، سرمایشی و مبلمان هستند.

معاون حمل و نقل مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: از این تعداد 30 واگن بازسازی شده هستند که با ورود به ناوگان حمل و نقل مسافری، سطح خدمات رسانی بخش خصوصی را تا حد زیادی افزایش می دهند.

یارمحمدی درباره زمان پیش فروش بلیت‌های نوروزی بخش بین الملل راه آهن، گفت: فروش بلیت به صورت آنلاین و یا حضوری از تاریخ 30 بهمن ماه برای محورهای شمال، شمال غرب و کلیه قطارهای کمربندی این محور آغازمی شود.

وی افزود: از تاریخ اول اسفند ماه هم پیش فروش آنلاین محورهای جنوب، جنوب شرق، هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، زاهدان و کلیه قطارهای کمربندی این محورها انجام می گیرد و پیش فروش بلیت قطارهای بین الملل هم از تاریخ 3 اسفندماه بصورت آنلاین آغاز خواهد شد.

معاون حمل و نقل مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: فروش اینترنتی بلیت قطار محورهای شمال، شمال غرب و آذربایجان از امروز دوشنبه، در محورهای جنوب، جنوب شرق و بندر عباس هم از فردا 25 بهمن ماه و محورهای شمال‌شرق و مشهد در تاریخ 26 بهمن ماه سال جاری انجام می شود.