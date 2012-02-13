3 پروژه صنعتی در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یکشنبه شب در مراسم افتتاحیه طرح توسعه مجموعه صنعتی یافته‌های سرامیکی پیشرفته، فناوران صانع شرق و مجموعه فرش زمرد مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افتتاح این سه پروژه صنعتی معدنی برای 251 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال می شود.

وی تصریح کرد: با افتتاح34 پروژه صنعتی و معدنی در دهه فجر بیش از هزار و 900 نفر اشتغال ایجاد شد.

همچنین در مراسم افتتاحیه دفتر جدید سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، حسین عباسی نیا، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تصریح کرد: با ایجاد تعامل و همکاری میان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، استان در حوزه صنعت و معدن نسبت به سایر استان ها پیشتاز بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا خراسان رضوی در زمینه ارائه خدمات و تامین منابع رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: همچنین خراسان رضوی نخستین استانی است که دفاتر فنی مهندسی معدن را در بین سایر استان های کشور راه اندازی کرده است.

عباسی نیا با اشاره به این مطلب که درآمد حاصل ازسازمان به صورت مستقیم از مکان تولیدات معادن فعال در استان تامین می شود، اظهار داشت: بیشترین تولیدات معادن در خراسان رضوی صورت می گیرد بنابراین به همین تناسب این استان نیز بیشترین درآمد را نیز به خود اختصاص داده است.