آثار عکاس فرانسوی در جشنواره تجسمی فجر یزد نمایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره 20 اثر از این عکاس فرانسوی به نمایش گذاشته می شود.

نمایشگاه بین المللی تجمسی فجر در رشته های عکس، پوستر، کاریکاتور، مینیاتور، حجم، نقاشی و سفال در یزد در حال برگزاری است.

این نمایشگاه در ساعات صبح و عصر تا 15اسفند ماه در گنجینه فرهنگ و هنر یزد میزبان علاقمندان به رشته هنرهای تجسمی است.

نمایش دو فیلم "ملکه" و "روح مراببوس" در جشنواره سکانس بیداری در یزد

دو فیلم از جشنواره بین المللی دهه فجر در جشنواره سکانس بیداری به نمایش گذاشته می‌ شود و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.



"ملکه" به کار گردانی پاشا آهنگر و "روح مرا ببوس" به کارگردانی همایون اسعدیان با حضور عوامل دست اندرکار، دو فیلمی هستند که مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب در اردکان

نمایشگاه بزرگ کتاب در محل نگارخانه شفق اردکان افتتاح شد.



در این نمایشگاه هزار عنوان و سه هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف با تخفیف 40 درصد در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



کانونهای مساجد نقش مهمی در ارتقا فرهنگ دینی دارند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به نقش مهم کانون های فرهنگی و هنری مساجد گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در ارتقای فرهنگی دینی جامعه نقش مهمی برعهده دارند.



بهرام عبدالحسینی در دیدار هیئت ارزشیابی و نظارت ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهارداشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد نقش موثری در جذب جوانان واحیای کارکردهای مختلف مساجد بر عهده دارند.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های مساجد افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد باید نقش موثری در پویایی مساجد داشته باشند.



حجت الاسلام حسینی خراسانی مدیرکل ارزشیابی و نظارت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری نیز در این نشست با اشاره به برنامه ها و سیاست های ستاد عالی کانون های مساجد تاکید کرد: به برکت امام(ره) و شهدا و رئیس جمهور مکتبی زمینه برای فعالیت گسترده در مساجد وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه ها و سیاست های دولت مسجد محور تصریح کرد: هر آنچه رنگ خدایی بگیرد ماندگار است و به طور قطع در این زمینه نقش مساجد برجسته است.