بزرگ ترین تقاطع غیر همسطح جنوب شرق کشور به بهره ‌برداری رسید

براتعلی حسینی در حاشیه بهره ‌برداری از این تقاطع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بزرگترین تقاطع غیرهمسطح جنوب شرق کشور واقع در سه راهی بمپور - بزمان - ایرانشهر به عنوان قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک، به طول 10 کیلومتر با اعتبار 150 میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت راه و شهرسازی توسط دختر شهید ولی فتح مرادی یکی از شهدای برجسته ایرانشهر به بهره برداری رسید.

وی گفت: راه اصلی چابهار - ایرانشهر که قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک به شمار می رود، به طول 82 کیلومتر با اعتبار دو هزار و 155 میلیارد ریال نیز با حضور احمدی نژاد به بهره برداری رسید.

وی افزود: طرح بهسازی محور اصلی ایرانشهر - سرباز به طول 104 کیلومتر از دیگر طرح های ملی جنوب شرق کشور است که 60 کیلومتر آن پیش از این بهره برداری شده و 44 کیلومتر باقی مانده آن با اعتبار 332 میلیارد ریال به اتمام رسیده و امروز راه اندازی می شود.

سرپرست راه و ترابری جنوب سیستان‌ و بلوچستان بیان داشت: راه اصلی رستم آباد - ایرانشهر به طول 100 کیلومتر با اعتبار 240 میلیارد ریال و پل بزرگ کشیک به طول 110 متر با اعتبار 40 میلیارد ریال واقع در ورودی شهر نیکشهر از دیگر طرح های آماده بهره برداری است.

وی گفت: بزرگراه خاش - ایرانشهر به طول 50 کیلومتر که در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان قرار دارد پروژه دیگر مورد بهره برداری است که 36 کیلومتر آن پیش از این افتتاح شده و 14 کیلومتر باقی مانده با اعتبار 35 میلیارد ریال امروز به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ضرورت ارتباط بین روستاها و بخش های مختلف سیستان و بلوچستان و توسعه راه ها در این منطقه، رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی را شتاب می بخشد.