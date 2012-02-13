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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

با حضور رئیس جمهور/

بزرگ ترین تقاطع غیر همسطح جنوب شرق کشور به بهره ‌برداری رسید

بزرگ ترین تقاطع غیر همسطح جنوب شرق کشور به بهره ‌برداری رسید

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست راه و ترابری جنوب سیستان‌ و بلوچستان گفت: با حضور محمود احمدی نژاد بزرگترین تقاطع غیر همسطح جنوب شرق کشور به بهره‌ برداری رسید.

براتعلی حسینی در حاشیه بهره ‌برداری از این تقاطع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بزرگترین تقاطع غیرهمسطح جنوب شرق کشور واقع در سه راهی بمپور - بزمان - ایرانشهر به عنوان قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک، به طول 10 کیلومتر با اعتبار 150 میلیارد ریال با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت راه و شهرسازی توسط دختر شهید ولی فتح مرادی یکی از شهدای برجسته ایرانشهر به بهره برداری رسید.

وی گفت: راه اصلی چابهار - ایرانشهر که قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک به شمار می رود، به طول 82 کیلومتر با اعتبار دو هزار و 155 میلیارد ریال نیز با حضور احمدی نژاد به بهره برداری رسید.

وی افزود: طرح بهسازی محور اصلی ایرانشهر - سرباز به طول 104 کیلومتر از دیگر طرح های ملی جنوب شرق کشور است که 60 کیلومتر آن پیش از این بهره برداری شده و 44 کیلومتر باقی مانده آن با اعتبار 332 میلیارد ریال به اتمام رسیده و امروز راه اندازی می شود.

سرپرست راه و ترابری جنوب سیستان‌ و بلوچستان بیان داشت: راه اصلی رستم آباد - ایرانشهر به طول 100 کیلومتر با اعتبار 240 میلیارد ریال و پل بزرگ کشیک به طول 110 متر با اعتبار 40 میلیارد ریال واقع در ورودی شهر نیکشهر از دیگر طرح های آماده بهره برداری است.

وی گفت: بزرگراه خاش - ایرانشهر به طول 50 کیلومتر که در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان قرار دارد پروژه دیگر مورد بهره برداری است که 36 کیلومتر آن پیش از این افتتاح شده و 14 کیلومتر باقی مانده با اعتبار 35 میلیارد ریال امروز به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ضرورت ارتباط بین روستاها و بخش های مختلف سیستان و بلوچستان و توسعه راه ها در این منطقه، رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی را شتاب می بخشد.

کد مطلب 1532690

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