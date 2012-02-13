200 دانشجوی گرگان درس مبانی دفاع مقدس را پاس کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی اساتید درس اشنایی با مبانی دفاع مقدس افزود: استقبال دانشجویان از این درس نشان دهنده پیشرو بودن دانشگاه آزاد اسلامی در امور فرهنگی است .

وی به فعالیت دبیرخانه ستاد شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اشاره کرد و گفت: این دفتر با همکاری بنیاد حفظ اثار و نشر ارزشهای مقدس و سایر ارگانهای مرتبط در حوزه دفاع مقدس اقدام به برگزاری سلسله همایشهایی با عنوان تپشهای ماندگار کرده که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس ستاد بزرگداشت همایش سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان در ادامه به فعالیتهای بسیج دانشجویی و بسیج اساتید، اعزام دانشجویان به راهیان نور، اقدام برای راه اندازی رشته ادبیات دفاع مقدس و ادبیات مقاومت در مقطع ارشد اشاره کرد و گفت: اعزام دانشجویان به کاروان راهیان نور باید خروجی فرهنگی منتهی شود و در این راستا پیشنهاد جمع اوری نوشته ها، عکسها و خاطرات دانشجویان اعزامی به این سفر معنوی را ارائه داد.

وی پیشنهاد برگزاری مسابقه سراسری وبلاگ نویسی با مشارکت بنیاد حفظ اثار و پژوهشگاه دفاع مقدس را ارائه داده که مورد استقبال قرار گرفت.

محسنی در پایان خواستار مشارکت ارگانهای ذیربط فرهنگی در انجام برنامه فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس در دانشگاهها شده و از آمادگی دانشگاه ازاد اسلامی گرگان برای برگزاری همایشهای کشوری با حضور سرداران جبهه و جنگ و همچنین تالیف و تدوین کتابهای مرتبط با درس اشنایی با دفاع مقدس خبر داد.