بازرسی‌ صنوف در استان قزوین از اول اسفند ماه تشدید می شود

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح نظارتی ویژه ایام عید از اول اسفند آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه ۹۱ ادامه خواهد یافت.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: این سازمان انجام بازرسیهای ویژه کالا و خدمات ایام پایانی سال را در دستور کار قرار داده است که بر این اساس، بر بازار کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروشهای مستقیم و فوقالعاده نظارت کافی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در کنار بازرسی و نظارت، اقدامات مناسبی نیز برای تامین میوه شب عید و اقلام و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده تا در این ایام، بازار مناسبی برای تامین مایحتاج مردم فراهم شود.
جمشیدیها تصریح کرد: در راستای کنترل بازار و کاهش تورم از تمامی امکانات و نیروی انسانی سازمان، بازرسان اصناف و اتحادیهها، توان ناظران افتخاری و پاسخگویی تلفن ۱۲۴ جهت دریافت گزارشات مردمی به صورت ۲۴ ساعته در ایام پایانی سال استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: با افزایش تعداد بازرسیها، عملکرد فعالیتها نشان می دهد که آمار پروندههای تخلف رو به کاهش است و این امر تاثیر گذار بوده است.
جمشیدیها تصریح کرد: در راستای کنترل بازار و کاهش تورم از تمامی امکانات و نیروی انسانی سازمان، بازرسان اصناف و اتحادیهها، توان ناظران افتخاری و پاسخگویی تلفن ۱۲۴ جهت دریافت گزارشات مردمی به صورت ۲۴ ساعته در ایام پایانی سال استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: با افزایش تعداد بازرسیها، عملکرد فعالیتها نشان می دهد که آمار پروندههای تخلف رو به کاهش است و این امر تاثیر گذار بوده است.
جمشیدیها در پایان با اشاره به زمان اجرای این طرح یادآورشد: طرح ویژه نظارتی شب عید از اول اسفند ماه آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه با برگزاری گشتهای مشترک و تخصصی ادامه خواهد داشت.
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