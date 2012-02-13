بازرسی‌ صنوف در استان قزوین از اول اسفند ماه تشدید می شود

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح نظارتی ویژه ایام عید از اول اسفند آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه ۹۱ ادامه خواهد یافت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: این سازمان انجام بازرسی‌های ویژه کالا و خدمات ایام پایانی سال را در دستور کار قرار داده است که بر این اساس، بر بازار کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروش‌های مستقیم و فوق‌العاده نظارت کافی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در کنار بازرسی و نظارت، اقدامات مناسبی نیز برای تامین میوه شب عید و اقلام و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده تا در این ایام، بازار مناسبی برای تامین مایحتاج مردم فراهم شود.



جمشیدیها تصریح کرد: در راستای کنترل بازار و کاهش تورم از تمامی امکانات و نیروی انسانی سازمان، بازرسان اصناف و اتحادیه‌ها، توان ناظران افتخاری و پاسخگویی تلفن ۱۲۴ جهت دریافت گزارشات مردمی به ‌صورت ۲۴ ساعته در ایام پایانی سال ‌استفاده خواهد شد.



وی ادامه داد: با افزایش تعداد بازرسی‌ها، عملکرد فعالیتها نشان می دهد که آمار پرونده‌های تخلف رو به کاهش است و این امر تاثیر گذار بوده است.

جمشیدیها در پایان با اشاره به زمان اجرای این طرح یادآورشد: طرح ویژه نظارتی شب عید از اول اسفند ماه آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه با برگزاری گشت‌های مشترک و تخصصی ‌ادامه خواهد داشت.

