  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

جمشیدی ها در گفتگو با مهر:

بازرسی‌ صنوف در استان قزوین از اول اسفند ماه تشدید می شود

بازرسی‌ صنوف در استان قزوین از اول اسفند ماه تشدید می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از آغاز بازرسی‌های واحدهای صنفی و کالا ویژه شب عید از اول اسفندماه در استان خبرداد.

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح نظارتی ویژه ایام عید از اول اسفند آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه ۹۱ ادامه خواهد یافت.
 
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: این سازمان انجام بازرسی‌های ویژه کالا و خدمات ایام پایانی سال را در دستور کار قرار داده است که بر این اساس، بر بازار کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروش‌های مستقیم و فوق‌العاده نظارت کافی صورت خواهد گرفت.
 
وی افزود: در کنار بازرسی و نظارت، اقدامات مناسبی نیز برای تامین میوه شب عید و اقلام و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده تا در این ایام، بازار مناسبی برای تامین مایحتاج مردم فراهم شود.
 
جمشیدیها تصریح کرد: در راستای کنترل بازار و کاهش تورم از تمامی امکانات و نیروی انسانی سازمان، بازرسان اصناف و اتحادیه‌ها، توان ناظران افتخاری و پاسخگویی تلفن ۱۲۴ جهت دریافت گزارشات مردمی به ‌صورت ۲۴ ساعته در ایام پایانی سال ‌استفاده خواهد شد.
 
وی ادامه داد: با افزایش تعداد بازرسی‌ها، عملکرد فعالیتها نشان می دهد که آمار پرونده‌های تخلف رو به کاهش است و این امر تاثیر گذار بوده است.
 
جمشیدیها در پایان با اشاره به زمان اجرای این طرح یادآورشد: طرح ویژه نظارتی شب عید از اول اسفند ماه آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه با برگزاری گشت‌های مشترک و تخصصی ‌ادامه خواهد داشت.
 
کد مطلب 1532692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها