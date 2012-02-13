گالری "ایده" کتاب منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فعالیتهای انتشاراتی گالری ایده در زمینه هنرهای تجسمی و تبلیغات اعلام شد که این کتابها نتیجه فعالیتهای گروههای تخصصی این انتشارات در نیمه دوم سال جاری است.
"عصر جمعه به یاد مرتضی ممیز"، مجموعهای از تصویرسازیهای مرتضی ممیز در دهه چهل است که استاد برای کتاب هفته طراحی کرده بود. "اعلان درس" نوشته مهدی محمدی در دو بخش شامل آموزش گام به گام پوستر و مجموعه آثار نویسنده در زمینه طراحی پوستر است.
"زبان انگلیسی برای تبلیغات و بازاریابی" عنوان کتاب دیگری نوشته Gore sylee، نویسندة انگلیسی که در محور واژههای تخصصی مهم و مهارتهای ارتباطی در حوزههای برندینگ، تحقیق بازار، تبلیغات و... بحث میکند.
"انتخاب آژانس تبلیغاتی" نیز مجموعهای است به قلم "پیام بلوریانکرد" در پاسخ به سؤالات و چالشهایی که مدیران عرصه بازاریابی و تلیغات با آن روبرو هستند.
"نشانه1" نیز مجموعهای از آثار هنرمندانی است که در نمایشگاهی به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس ایده آثار هنری خود را در گالری "ایده" به نمایش گذاشته بودند. کتاب "از یابنده تقاضا میشود" مجموعه تصویرسازیهای تورج صابریوند برای اشعار حمید جعفری نیز یکی دیگر از کتابهایی است که این مجموعه به چاپ رسانده است.
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