جنجال جدید صهیونیستها درباره ایران و سوریه/ استناد به ایمیل هک شده

به گزارش مهر، هفته گذشته روزنامه هاآرتض از نفوذ یک گره خرابکار اینترنتی به نام "گروه ناشناس" به رایانه های دفتر ریاست جمهوری سوریه و هک شدن ایمیل های شخص "بشار اسد" خبر داد. در همین رابطه امروز شنبه همین روزنامه مدعی شده که در یکی از ایمیل ها به صراحت آمده سوریه با کمک ایران تحریم های بین المللی را پشت سر می گذارد.

این روزنامه در ادامه ادعاهای خود می نویسد : در یکی از این نامه های الکترونیکی (ایمیل) آمده که ایران یک میلیارد دلار به سوریه کمک کرده تا این کشور بتواند تحریم های بین المللی را پشت سر گذاشته و به وضعیت داخلی خود سر وسامان بدهد.

هدف از پرونده سازی جدید

سوریه چند ماهی است که با اعتراضات داخلی حمایت شده از سوی غرب و برخی کشورهای عربی مواجه است و دشمنان محور مقاومت تلاش می کنند تا با تشبیه تحولات این کشور به بیداری اسلامی آغاز شده در کشورهای عربی و شمال آفریقا، راه دخالت در سوریه را هموار کرده و حکومت یکی از کشورهای تاثیر گذار در مقاومت علیه استکبار را سرنگون کنند .

در همین راه کشورهای غربی به همراه عربستان در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن قطعنامه ای را علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسانند.

در همین رابطه "فیصل مقداد" معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به توطئه های بی شمار غربی و عربی علیه کشورش، بازیگر اساسی را رژیم صهیونیستی دانست.

"مقداد" گفت: سوریه با توطئه همه جانبه ای که اسرائیل در آن نقش اساسی ایفا می کند روبرو است. آمریکا و کشورهای غربی خواهان صلح در منطقه نیستند و فقط قصد دارند که اسرائیل را بر کل منطقه مسلط سازند. گروههای مسلح با حمایت خارجی ها مردم را می کشند و زیرساختهای اساسی از جمله تاسیسات نفتی "حمص" را تخریب می کنند. سوری هایی که مخالفان را حمایت می کنند مشتی نادان، جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر هستند و هدف از ایجاد جمعیت دوستان سوریه آماده سازی برای جنگ و کمک مالی به دشمنان سوریه است.

هدف اصلی چیست ؟

از همان آغاز تحولات داخلی سوریه و فشار کشورهای غربی عربی بر دمشق اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی بر این نکته تاکید داشتند که هدف از وارد کردن فشار بر بشار اسد، تحت تاثیر قرار دادن ایران و دور کردن متحدان تهران از محور مقاومت است.

دسیسه طراحی شده از سوی دشمنان مقاومت به حدی خطرناک بود که حتی احزاب مخالف دولت اسلام گرای ترکیه نسبت به آن هشدار داند. در همین رابطه "کمال قلیچداراوغلو" رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (مهمترین حزب مخالف اردوغان) نسبت به تلاش کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای توطئه علیه ایران هشار داده و گفته بود : آزادی و دموکراسی بهانه ای شده اند تا قدرت های غربی منابع انرژی خاورمیانه را به یغما ببرند. توطئه ای علیه ایران در خاورمیانه در جریان است و تلاش می کنند تا سوریه را از یک کشور حامی ایران به مکانی برای اسرائیل و حامی آن تبدیل کنند و البته این یک بخش کوچک از توطئه ای بزرگ است. هدف انزوای ایران در خاورمیانه است. غرب اگر دولت فعلی سوریه را سرنگون و یک حکومت حامی اسرائیل در آن روی کار بیاورد به هدف خود رسیده است.

بدین ترتیب با کنار هم قرار دادن تحولات رخ داده پیرامون ایران از فشار غرب و اعمال تحریم های جدید علیه تهران گرفته تا تهدیدهای همیشگی آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به تاسیسات جمهوری اسلامی می توان به راحتی به این نتیجه رسید که فشار بر سوریه و انتشار خبرهایی درباره ایمیل های هک شده بشار اسد، فقط و فقط برای افزایش فشار بر دمشق و به راه انداختن یک جو بین المللی علیه حکومت سوریه به صورت ظاهری و علیه ایران در حالت اصلی است تا بدین ترتیب بتوانند تهران را وادار به عقب نشینی از خواسته های به حق خود کنند.