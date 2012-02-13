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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تهران رتبه نخست آلودگی صوتی در کشور

تهران رتبه نخست آلودگی صوتی در کشور

دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: تهران از نظر آلودگی صوتی در کشور رتبه نخست را داراست.

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تهران از نظر آلودگی صوتی در ایران رتبه اول را داراست گفت: جلسه ای ویِژه در مورد پیگیری مصوبات شورا در رابطه با آلودگی صوتی پایتخت تشکیل شد و بخشهایی از مصوبات که مربوط به شهرداری است در حال اجرا است.

وی ادامه داد:عمده ترین عوامل ایجاد آلودگی صوتی ترافیک خودروهای در حال حرکت و موتورسیکلتها و فعالیتهای صنعتی، تجاری، پرواز هواپیماها و ساخت و سازها است.

ابتکار با بیان این که احداث دیوارهای صوتی در بزرگراهها و سنجش دائمی آلودگی صوتی در پایتخت در حال انجام است گفت: تهیه نقشه آلودگی صوتی تهران و تصویب خروج صنایع آلاینده و مزاحم از پایتخت که بخشی از آن به آلودگی صوتی مربوط می شود. بخش دیگری از فعالیتهای مدیریت شهری در جهت کاهش این بحران تازه پایتخت است.

وی ادامه داد: کنترل و کاهش آلودگی صوتی نیاز به همکاری دستگاههای مرتبط همچون وزارت مسکن شهرسازی ،آموزش کارگران ساختمانی، سازمان نظام مهندسی و... دارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه استانداردهای صوتی موتورسیکلتها و خودروها در شورا به تصویب رسیده است گفت: این دستورالعمل ها باید اجرایی شود و شورا نیز به طور جدی پیگیر اجرایی شدن مصوباتش دراین رابطه است.
 

کد مطلب 1532698

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