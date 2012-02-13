محمد ناصری، مسئول هیأت داوران چهارمین جشنواره داستان انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه‌اندازی جشنواره داستان انقلاب در واقع برای پرکردن خلایی بوده که در حوزه داستان انقلاب مشاهده می‌شده است و این جشنواره برای دمیدن بر تنور داستان انقلاب برای خلق آثار فاخر راه افتاد.

وی ادامه داد: این جا سئوالی که مطرح می‌شود این است که جشنواره تا چه اندازه موفق بوده است. از دو جهت می‌توان به آن پاسخ داد. اول اینکه، نگاه ایده‌آلی که به جشنواره هست، این است که باید آثار فاخری در حوزه رمان و داستان انقلاب خلق شود، اما آیا این اتفاق افتاده؟ به نظرم نه. هنوز جای کار دارد و باید در این مورد به آینده نگاه کنیم. دوم هم این است که آیا جشنواره داستان انقلاب توانسته جریانی برای تولید آثار در حوزه انقلاب ایجاد کند؟ به نظرم در این مورد موفق بوده است.

مدیر کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همچنین افزود: این جشنواره توانسته جریان‌ساز باشد. با شکل‌گیری این جشنواره ما شاهد خلق رمان‌هایی بوده‌ایم که آثار بزرگی هستند؛ مثل«شاه بی‌شین» کاظم مزینانی و آثار دیگر. همچنین این جشنواره و خروجی آن منتج به چاپ آثار برگزیده می‌شود و این یعنی تولید آثار داستانی در حوزه انقلاب اسلامی.

ناصری در جواب پرسش خبرنگار مهر درباره برخی نام‌ها که در بین کاندیداهای هر سال تکرار می‌شوند، بیان داشت: این سئوال را باید از نویسندگان و اهل داستان بپرسید. دلایل مختلفی هم دارند، ولی شاید بعضی از نویسندگان باشند که جشنواره‌ای نباشند. آثاری در حوزه انقلاب بوده‌اند که منتشر شده‌اند، ولی به جشنواره فرستاده نشده‌اند. البته در همین جشنواره چهارم آثاری از نویسندگان بزرگ هم بوده که انتخاب نشده‌اند.