کلاس داوری گلبال در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با حضور 25 نفر از آقایان و بانوان علاقمند از 25 بهمن ماه به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر اداره آموزش و پرورش استثنایی واقع در فلکه همافر یزد برگزار می شود.

افشین شریعتی و خانم فتوتی تدریس این دوره را بر عهده خواهند داشت.



افتتاح پنجاه و هفتمین زورخانه استان در صنایع شهید مقدم

در مراسمی با حضور سید غلامرضا کمانه، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از مسئولان و ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش های زورخانه ای، پنجاه و هفتمین زورخانه استان یزد افتتاح شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در مراسم افتتاح این زورخانه اظهار داشت: تعداد زورخانه های استان در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است که این مهم گسترش و پیشرفت این رشته ورزشی را در پی خواهد داشت.

سید غلامرضا کمانه تاکید کرد: با توجه به ساخت این تعداد زورخانه در استان باید برای قهرمان پروری و کسب مدال در مسابقات کشوری نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

وی افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه ای از رشته های اصیل و ریشه دار ایرانی است که باید برای احیا و گسترش آن فعالیت های گسترده انجام شود.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: پنجاه و هفتمین زورخانه استان و بیست و سومین زورخانه شهر یزد در ایام الله دهه فجر در صنایع شهید مقدم افتتاح شد.

محمدحسین ارزانش افزود: برای ساخت این زورخانه 30 میلیون تومان از طرف صنایع شهید مقدم و پنج میلیون تومان برای تجهیز این زورخانه از سوی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان هزینه شده است.

برگزاری مسابقات اسکواش بانوان گرامیداشت ایام الله دهه فجر

مسابقات اسکواش بانوان زیر 15 سال گرامیداشت ایام الله دهه فجر در یزد برگزار شد.



مسابقات اسکواش بانوان گرامیداشت ایام الله دهه فجر در دو گروه سنی زیر 15 و 12 سال در خانه اسکواش یزد برگزار شد.

در این رقابتها در گروه سنی زیر 15 سال 12 اسکواش باز و در گروه سنی زیر 12 سال 15 اسکواش باز با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها زهرا حسینی در گروه سنی زیر 12 سال بر سکوی نخست ایستاد و بهار دوست حسینی به مقام دوم دست یافت.

گلناز اعلایی و ارغنون قلمان در این گروه سنی به طور مشترک سوم شدند.

در گروه سنی زیر 15 سال نیز فهیمه مزیدی و زهرا محسن زاده به ترتیب مقام های اول و دوم و هانیه حجازی و محدثه موسوی به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.