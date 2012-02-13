کلاس داوری گلبال در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با حضور 25 نفر از آقایان و بانوان علاقمند از 25 بهمن ماه به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر اداره آموزش و پرورش استثنایی واقع در فلکه همافر یزد برگزار می شود.
افشین شریعتی و خانم فتوتی تدریس این دوره را بر عهده خواهند داشت.
افتتاح پنجاه و هفتمین زورخانه استان در صنایع شهید مقدم
در مراسمی با حضور سید غلامرضا کمانه، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از مسئولان و ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش های زورخانه ای، پنجاه و هفتمین زورخانه استان یزد افتتاح شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در مراسم افتتاح این زورخانه اظهار داشت: تعداد زورخانه های استان در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است که این مهم گسترش و پیشرفت این رشته ورزشی را در پی خواهد داشت.
سید غلامرضا کمانه تاکید کرد: با توجه به ساخت این تعداد زورخانه در استان باید برای قهرمان پروری و کسب مدال در مسابقات کشوری نیز برنامه ریزی صورت گیرد.
وی افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه ای از رشته های اصیل و ریشه دار ایرانی است که باید برای احیا و گسترش آن فعالیت های گسترده انجام شود.
رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: پنجاه و هفتمین زورخانه استان و بیست و سومین زورخانه شهر یزد در ایام الله دهه فجر در صنایع شهید مقدم افتتاح شد.
محمدحسین ارزانش افزود: برای ساخت این زورخانه 30 میلیون تومان از طرف صنایع شهید مقدم و پنج میلیون تومان برای تجهیز این زورخانه از سوی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان هزینه شده است.
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