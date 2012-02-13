به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی عصر یکشنبه در آیین افتتاح دبستان پسرانه "پیامبر اعظم(ص)" فیروزکوه با اشاره به اینکه تعداد پژوهشسراها به 13 مورد افزایش یافت، افزود: با اهتمام جدی در پیاده کردن دقیق طرح تحول بنیادین، دستیابی به اهداف عالیه نظام اسلامی در آینده ای نزدیک، دور از دسترس نخواهد بود.

استعدادهای زیادی در دانش آموزان ایران اسلامی وجود دارد

وی عنوان کرد: در بازدید از نظام آموزشی بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت و استعداد بسیار زیادی در دانش آموزان ایران اسلامی وجود دارد، اما آنچه که باید هر چه بیشتر تقویت شود، همانا تعهد کاری و فرهنگ مسئولیت پذیری است.

این مسئول ادامه داد: تقویت کار و گفتمان گروهی، آموزش بر پایه تحقیق و پژوهش، توسعه نمایشگاههای پژوهشی، نهادینه ساختن رفتارهای درست تربیتی از مقطع پیش دبستانی و تأکید بر تلاش بیشتر از جمله مسائلی است که باید در راستای تعالی دانش آموزان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: نیروی انسانی متبحر، موتور محرکه و برگ برنده جوامع در دستیابی به مظاهر توسعه یافتگی است.

زمانی به راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و افزود: آحاد ملت غیور ایران اسلامی با حضور دشمن شکن در این روز، حماسه ای دیگر خلق کردند و بار دیگر همانند آنچه در این 33 سال گذشت، دست رد بر سینه همه بدخواهان زدند.

وی گفت: امام راحل با حرکت انقلابی خود به همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان درس خودباوری آموخت و ثابت کرد که اگر بخواهیم می توانیم با استفاده از توان، ظرفیت و استعداد خویش روی پای خود بایستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: عدم وجود روحیه خودباوری به معنای هیچ انگاشتن خود و در نتیجه عدم بروز و ظهور استعدادهاست که متأسفانه مصداق بارز آن را در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته شاهد می باشیم.

وی جامه عمل پوشانیدن به شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را در گرو رشد و تعالی نیروی انسانی جامعه در کنار استفاده صحیح از امکانات و مواهب خداوندی عنوان کرد و اظهار داشت: غنی سازی زیر ساختهای جامعه و برداشتن گامهای اساسی در زمینه توسعه، نیازمند نیروی انسانی متبحر به عنوان موتور رشد توسعه است.