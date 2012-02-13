افزایش20درصدی تجاوز به زنان عرب در اسرائیل/ آمارها نگران کننده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار گزارش های متعدد درباره افزایش تجاوز به زنان در سرزمین های اشغالی، امروز بار دیگر روزنامه هاآرتض گزارشی منتشر کرد که اختصاص دارد به افزایش 20 درصدی خشونت های جنسی و فیزیکی علیه زنان عرب ساکنان سرزمین های اشغالی.

بر اساس آمارهای موجود، میزان جنایت و تجاوز علیه زنان عرب در سال 2011 در مقایسه با سال 2010 میلادی 20 درصد افزایش یافته است.

این آمار توسط مرکز حمایت از قربانیان سوءاستفاده جنسی و جسمی منتشر شده و در آن آمده که 45 درصد از زنان عربی که مورد تجاوز قرار گرفته اند عنوان داشته اند که این برای اولین بار است که درباره حوادث تلخ رخ داده برای آنها با کسی صحبت می کنند.

در گزارش این مرکز آمده است : در سال 2010 در مجموع 385 زن عرب از آزارهای جنسی و روحی گزارش داده بودند که در سال 2011 میلادی 414 زن عرب از وقوع جرم علیه خود گزارش دادند.

بر همین اساس تعداد تجاوزهای جنسی علیه زنان عرب در اسرائیل از 178 مورد در سال 2010 میلادی به 229 مورد در سال 2011رسید که 17 مورد از آنها به دلیل شدت آسیب های وارده تحت مداوا قرار گرفته و در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش این مرکز، فقط 35 درصد از زنان عربی که در سال 2011 مورد تجاوز قرار گرفته بودند برای شکایت به اداره پلیس مراجعه کرده اند.

در همین رابطه امروز دوشنبه قرار است در تل آویو در نشستی به ریاست "احمد طیبی" از نمایندگان عرب کنیست ( مجلس رژیم صهیونیستی ) موضوع افزایش میزان جرم و جنایت علیه اعراب در سرزمین های اشغالی به طور کلی و افزایش جرم و جنایت علیه زنان در این سرزمین به طور جزئی مورد بررسی قرار بگیرد.

طیبی در این باره می گوید : خشونت، جنایت و زنان در جامعه عرب اسرائیل از نگرانی های اصلی شهروندان عرب بوده و هر کسی را آزار می دهد.

این گزارش جدید در حالی منشتر می شود که در ماه گذشته نیز در گزارشی تکان دهنده اعلام شد وضعیت موجود در محیط های کار سرزمین های اشغالی به حدی آلوده است که بیش از 11 درصد از زنان شاغل اسرائیلی از آزارهای جنسی همکاران خود به ستوه آمده اند.

در آن گزارش آمده بود : بیش از یک پنجم از زنان شاغل اعلام کرده اند آزار و اذیت های جنسی محیط کار آنها را به ستوه آورده است. بر همین اساس 9.3 درصد از این زنان نیز به دلیل مواجه شدن با آزارهای جنسی در محیط کار مجبور به ترک شغل شده و یا به دلیل مخالفت از همراهی با همکاران و یا کارفرمایان منحرف خود از کار اخراج شده اند.