جامعه کارگری نقش ارزنده ای در پیروزی انقلاب داشت

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلابها متمایز کرده اظهار داشت: این انقلاب توسط خود مردم و به ویژه طبقه مستضعف و بدون وجود عوامل خارجی و با توکل به خدا و رهبری آگاه، بصیر، مقتدر و شجاع به وجود آمد.

وی گفت: این انقلاب چون از متن مردم برخاسته شکست ناپذیر است و در این میان جامعه ولایتمدار و فهیم کارگری نقشی پررنگ و پرثمر در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی داشته و انشاءالله خواهد داشت.

حدادپور با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور، با بیان اینکه استقلال و خودکفایی کشور موجب نگرانی غرب شده ادامه داد: نمونه بارز نگرانی غربیها، اعمال تحریمهای بین المللی اخیر بر کشور است که البته ملت و مسئولان ایران اسلامی به این فشارها و تهدیدها توجهی نکرده و همچنان با هشیاری کامل به فعالیتهای خود ادامه می دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، جامعه کارگری را از ارکان مهم در پیروزی انقلاب برشمرد و بر تلاش همیشگی آنها برای حفظ عزت ایران تاکید کرد.