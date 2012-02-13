  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

در قالب کاروان راهیان نور/

دانش آموزان دختر طرقبه شاندیز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

دانش آموزان دختر طرقبه شاندیز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز از اعزام کاروان دانش آموزان دختر این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.

رمضانعلی مسعودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 250 دانش آموز دختر این شهرستان با شش دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام شدند و اردوی آنها پنج روز به طول می انجامد.

وی افزود: اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی به منظور آشنایی هر چه بیشتر آنان با فرهنگ ایثار و شهادت انجام می گیرد.

رئیس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز تصریح کرد: گروه اعزامی را دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان تشکیل می دهند که درس دفاعی را گذرانده و برای دیدن زمینه کار و تمرین به صورت عملی به مناطق جنوب کشور راهی شدند.

مسعودی نژاد از برگزاری یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان خبر داد و افزود: در هفته جاری دومین یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگیان با حضور خانواده معزز شهدا و مسئولین شهرستان و دانش آموزان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم چهارشنبه 26 بهمن ماه جاری  ساعت 8:30 در محل دبیرستان دخترانه اژدر افشار طرقبه برگزار می شود.

کد مطلب 1532707

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها