دانش آموزان دختر طرقبه شاندیز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

رمضانعلی مسعودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 250 دانش آموز دختر این شهرستان با شش دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام شدند و اردوی آنها پنج روز به طول می انجامد.

وی افزود: اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی به منظور آشنایی هر چه بیشتر آنان با فرهنگ ایثار و شهادت انجام می گیرد.

رئیس آموزش و پرورش طرقبه شاندیز تصریح کرد: گروه اعزامی را دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان تشکیل می دهند که درس دفاعی را گذرانده و برای دیدن زمینه کار و تمرین به صورت عملی به مناطق جنوب کشور راهی شدند.

مسعودی نژاد از برگزاری یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان خبر داد و افزود: در هفته جاری دومین یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگیان با حضور خانواده معزز شهدا و مسئولین شهرستان و دانش آموزان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم چهارشنبه 26 بهمن ماه جاری ساعت 8:30 در محل دبیرستان دخترانه اژدر افشار طرقبه برگزار می شود.