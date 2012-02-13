افتتاح بخش پست CCU بیمارستان شهید محمدی/ عرضه محصولات سالم تولیدی در بازار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، فرماندار بندرعباس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بخش پست سی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی افتتاح شد.

این بخش در زمینی به مساحت یک هزار 700 متر مربع با اعتباری معادل 12 میلیارد ریال ساخته شده و برای تجهیز آن اعتباری به مبلغ 900 میلیون ریال هزینه شده است.

بخش پست سی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی دارای 24 تخت فعال است که از این میزان تعداد تخت 16 تخت آن مجهز به مانیتورینگ ثابت هستند.

با توجه به اینکه تنها مرکز جراحی قلب باز و بسته (آنژیوگرافی ، آنژیو پلاستی) استان هرمزگان در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی واقع شده است همجواری بخش پست سی سی یو با مرکز جراحی قلب می تواند در انتقال بیماران به بخش و بهبود آنان نقش بسزایی داشته باشد.

امکانات و فضای مناسب بخش پست سی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی در حال حاضر پیشرفته ترین بخش قلب در استان هرمزگان است.

محصولات سالم تولیدی در بازار هرمزگان عرضه شد

با حضور رضایی سردره معاون عمرانی استاندارهرمزگان ، امینی زاده فرمانداربندرعباس، باقرزاده مدیرکل استاندارد صالحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی از 9 محصول جدید در بخش کشاورزی رونمایی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تولید محصولات سالم امسال نسبت پارسال هفت برابر شده است.

صالحی افزود: در تولید محصول سالم از سموم و آفت کش ها کمتر استفاده و باقیمانده سم و میزان نیتریت و نیترات در آن پایش می شود.

وی با بیان اینکه اکنون در 11 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی هرمزگان محصول سالم کشت شده، بیان داشت: این محصولات شامل خرما، هندوانه، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و انواع فلفل است.

صالحی پیش بینی کرد بیش از 90 هزار تن محصول سالم در سال زراعی جاری در هرمزگان تولید شود.

وی افزود: ترویج، توسعه و تولید محصول سالم به عنوان یکی از اولویتهای مهم این سازمان است و برای اجرای آن 200 کارشناس به کشاورزان مشاوره می دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد از محصولات کشاورزی تولیدی هرمزگان به صورت سالم تولید شود.