97 کاندیدا در همدان مهر تایید گرفتند/ 17 نفر رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم وجود تحریمهای گسترده، جنگ تحمیلی و ناامنی در برخی نقاط کشور به واسطه فعالیت گروهکهای ضدانقلاب، حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی موید این مطلب بود که آنها همواره پاسدار آرمانهای امام (ره) و انقلاب هستند.
در همین راستا در استان همدان به مانند سایر نقاط کشور در سه دهه گذشته انتخابات بدون هیچگونه خللی برگزار شده و بر اساس آمارهای موجود میانگین شرکت کنندگان در انتخابات از میانگین کشوری بیشتر بوده است.
این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی دشمنان در تلاش بودند تا با استفاده از تمام امکانات خود حتی خللی چند ساعته در روند برگزاری انتخابات ایجاد کنند که با تدبیر مسئولان و حضور گسترده مردم این امر هیچگاه محقق نشد.
در این سالها مجریان برگزاری انتخابات تمام امکانات موجود را بهکار بستهاند تا انتخاباتی سالم و شفاف را در کشور برگزار نمایند که در همین راستا انتخابات پیشرو نیز میتواند به عنوان برگ زرین دیگری در پرونده مجریان و دست اندکاران انتخابات ثبت شود.
97 کاندیدا در همدان برای حضور در انتخابات مجلس نهم مهر تأیید گرفتند
در همین راستا آخرین وضعیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان بیانگر آن است که در استان همدان 97 کاندیدا برای حضور در انتخابات مجلس نهم مهر تأیید گرفته اند.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان همدان در این خصوص گفت: 97 نفر از استان همدان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفتند که یک نفر نیز از استان تهران وارد مجموعه شده است که با این حساب تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در استان به 98 نفر میرسد.
محمد نباتی به ارائه گزارشی از تفکیک حوزههای انتخابیه استان همدان و افراد تأیید صلاحیت و رد صلاحیت شده در این حوزهها پرداخت و گفت: در حوزه انتخابیه اسدآباد تعداد هفت نفر ثبتنام کرده بودند که از این تعداد پنج نفر تأیید صلاحیت، یک نفر انصراف و یک نفر رد صلاحیت شدهاند که البته با تغییر حوزه انتخابیه یکی از کاندیداهای این حوزه به حوزه انتخابیه همدان و فامنین تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حوزه اسدآباد به چهار نفر رسید.
نباتی ادامه داد: در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ 12 نفر ثبتنام کردند که هفت نفر تأیید صلاحیت، دو نفر انصراف و یک نفر رد صلاحیت شدند که دو نفر نیز شکایتی مبنی بر ردصلاحیت خود نداشتند.
22 کاندیدا در تویسرکان تایید صلاحیت شدند
در ادامه گزارش سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان عنوان شد که در حوزه انتخابیه تویسرکان 26 نفر ثبتنام کردند که از این تعداد 21 نفر تأیید و سه نفر ردصلاحیت شدند که دو نفر نیز از این حوزه از رد صلاحیت خود شکایت نکردند و با اعلام حضور یک کاندیدا از استان تهران به حوزه انتخابیه تویسرکان، تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت شده این شهرستان به 22 نفر میرسد.
نباتی ادامه داد: در حوزه انتخابیه ملایر 24 نفر ثبتنام کردند که 16 نفر تأیید صلاحیت، چهار نفر انصراف و دو نفر رد صلاحیت شدند که این دو نفر نیز شکایتی بر رد صلاحیت خود نداشتند.
وی افزود: در حوزه انتخابیه نهاوند نیز 18 نفر ثبتنام کردند که از این تعداد 14 نفر تأیید صلاحیت، یک نفر انصراف داد و سه نفر رد صلاحیت شدند.
نباتی در ادامه در تشریح وضعیت حوزه انتخابیه همدان و فامنین گفت: 38 نفر در این حوزه ثبتنام کردند که 30 نفر تأیید صلاحیت، سه نفر انصراف دادند و پنج نفر رد صلاحیت شدند که با ورود از حوزه انتخابیه اسدآباد به همدان، تعداد تأیید صلاحیت شدگان حوزه همدان- فامنین به 31 نفر میرسد.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان همچنین از تغییر حوزه یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه نهاوند به ملایر خبر داد که این موضوع هنوز قطعی نشده است.
80 درصد ثبتنام شدگان دوره نهم مجلس در همدان تأیید صلاحیت شدند
به گفته نباتی میانگین استان همدان برای تصاحب هر یک از 9 کرسی نمایندگی در مجلس 10 نفر است و تعداد کاندیداهای تأیید شده در دوره نهم تا این لحظه بیشتر از دوره هشتم است به نحوی که بیش از 80 درصد افراد ثبتنام شده در دوره نهم مجلس در استان همدان تأیید صلاحیت گرفتهاند.
وی تعداد زنان ثبتنام کرده در دوره نهم مجلس در استان همدان را پنج نفر اعلام کرد و گفت: هر پنج نفر از حوزه انتخابیه همدان و فامنین بودهاند و همگی تأیید صلاحیت شدهاند.
نباتی با تأکید بر اینکه از تعداد 132 کاندیدای ثبتنام شده در استان 97 نفر تأیید، 12 نفر انصراف و 17 نفر رد صلاحیت شدند و علاوه بر آن شش نفر هم شکایتی مبنی بر رد صلاحیت خود نداشتند، تأکید کرد: 17 نفر رد صلاحیت شده از 22 بهمن تا 24 بهمن فرصت دارند که شکایات خود را به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال کنند.
نباتی افزود: پس از آن شورای نگهبان با بررسی شکایات، آمار نهایی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده را در دوم اسفند اعلام و ستاد انتخابات استان همدان با درج کامل اسامی آنان در مطبوعات مردم را در جریان امور قرار می دهد.
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که در بررسی صلاحیتها چه مسائلی مد نظر بوده است، گفت: در ماده 28 قانون انتخابات مسائل ایجابی و در ماده 30 نیز مسائل سلبی مطرح شده است، بنابراین برای احراز صلاحیت یک فرد باید مسائل مختلفی چون مدیریت، قابلیت، ظرفیت، علم و بسیاری موارد دیگر عنوان شود.
نباتی افزود: بنابراین هیئت نظارت در تلاش است مسائل سلبی و ایجابی کاندیداها را رصد کند و اگر فردی ردصلاحیت شده به خاطر یکسری مسائل ایجابی بوده که نداشته و برخی مسائل سلبی بوده که داشته است.
شورای نگهبان به هیچ عنوان زیر بار جوسازیها نرفته و نخواهد رفت
وی با بیان اینکه شاید فردی که درصدد نماینده شدن مردم است صلاحیت به کارگیری در برخی از پستهای دولتی را داشته باشد اما صلاحیت حضور در مجلس شورای اسلامی را نداشته باشد، یادآور شد: شورای نگهبان تحت فشار هیچ مسئله قرار نمیگیرد و به هیچ عنوان زیر بار جوسازیها نرفته و نخواهد رفت.
نباتی عنوان کرد: تغیر حوزه از سوی کاندیداها تا 15 روز قبل از برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.
نباتی در ارتباط با تبلیغات پیش از موعد نامزدهای انتخاباتی نیز عنوان کرد: همه فعالیتهایی که از جانب این افراد صورت میپذیرد مانند برپایی میهمانیها، ولخرجیها و حاتمبخشیها رصد شده و به صورت کامل در پرونده آنها لحاظ میشود.
وی با بیان اینکه اینگونه موارد که از جانب تکیهکنندگان به قدرت و ثروت صورت میگیرد، نقطه شروع بدعتگذاری است، گفت: بیشتر تخلفات در استان همدان برپایی میهمانی و یا حضور و سخنرانی در میهمانیها بوده است و ما نیز به این موارد بسیار حساس هستیم.
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که اگر نمایندهای با تخلفات بسیار رأی بیاورد و به مجلس برود، وضعیت رسیدگی به تخلفاتش چگونه خواهد بود، گفت: قانون در این مورد هم مسائل را رصد میکند، بنابراین با ورود نمایندهای به مجلس که تخلفات بسیاری در جمعآوری آرا داشته است قبل از شروع به کار مجلس، اعتبارنامهاش به تصویب نخواهد رسید و حذف خواهد شد.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه هیئت نظارت بر انتخابات کار اجرایی و برخوردی با نامزدهای متخلف ندارد، اعلام کرد: امر هشدار و اخطار دادن به متخلفان از جانب این هیئت انجام میشود اما اینکه مستقیماً وارد عمل شود و برخورد کند، به عهده آن نیست.
در هر حوزه انتخابیه سه نفر بر روند انتخابات نظارت خواهند داشت
محمدنباتی در خصوص تعداد ناظران استان همدان در هیئت نظارت گفت: در هر حوزه انتخابیه سه نفر بر روند انتخابات نظارت خواهند داشت که یک نفر ناظر مسئول و دو نفر هم به عنوان ناظر پای صندوقهای رأی حضور خواهند داشت که البته تعداد ناظران در شعبات حساس بیشتر خواهد شد.
با این حال روند انتخابات در استان همدان همزمان با سراسر کشور در حال سپری شدن است و کاندیداهای ردصلاحیت شده تا امروز 24 بهمنماه فرصت دارند تا شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند تا شورای نگهبان نیز در بررسی هفت روزه خود اسامی نهایی را در تاریخ دوم اسفندماه اعلام کند.
پرواضح است که انتخابات 12 اسفندماه از چند نظر حائز اهمیت است، اول اینکه اجماع کشورهای غربی در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی این شائبه را در آنها ایجاد نموده که مردم ما ایران انتخابات شرکت نمیکنند.
دراین راستا دشمن در ماههای گذشته تمام امکانات سختافزاری و نرمافزاری خود را به منظور فشار اقتصادی بر کشور به کار بسته تا شاید به خیال خود مردم را نسبت به انقلاب دلسرد کند، غافل از این که مردم ایران همواره در بحرانهای مختلف و فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نشان دادهاند که ذرهای از آرمانهای امام، انقلاب و شهدا کوتاه نمیآیند و در هر شرایطی پشتیبان ولایت مطلقه فقیه هستند.
مردم ولایتمدار ایران در حفظ مصالح نظام ثابت قدم بوده اند
مردم ولایتمدار ایران در همه لحظات حساس نشان دادهاند که با تمام توان در راه حفظ مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم بوده و به آن وفادارند.
تهدیدهای نظامی کشورها غربی و آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را میتوان یکی دیگر از راهکارهای دشمن برای ایجاد ترس و واهمه در مردم برای عدم مشارکت در انتخابات پیشرو دانست به نحوی که در ماههای گذشته دشمنان با این استراتژی که قصد حمله نظامی به کشور را دارند در صدد کاهش مشارکت مردم در انتخابات بودند که این بار نیز با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب نقشههای آنها نقش بر آب شد.
با این حال مردم با هوشیاری تمام باید این نکته مهم و اساسی را همواره مد نظر قرار دهند که دشمنان حتی لحظه ای از ایجاد توطئه در قبال ملت ایران کوتاه نخواهند آمد و پس از هر بار شکست از راهی دیگر در صدد ضربهزدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بر خواهند آمد.
ایجاد شبهه در برگزاری انتخابات آخرین حربهای است در دستور کاری دشمنان خارجی و عوامل فتنه و ضدانقلاب داخلی قرار گرفته است و بر این اساس آنها در تلاشند که انتخابات پیشرو را انتخاباتی ناسالم جلوه داده تا شاید از میزان مشارکت مردم در این آزمون بزرگ کاسته شود.
پرواضح است که این دوره از انتخابات از ویژگیهای مهمی برخوردار بوده و وظیفه تک تک ماست که با شرکت فعالانه خود مجریان برگزاری انتخابات را در برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف یاری داده و با مشارکت حداکثری خود این بار نیز مثل همیشه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مأیوس و ناامید کنیم.
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