آخرین دغدغه های نابغه اطلاعاتی جبهه های جنگ "سردار سوداگر"

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد سوداگر در آخرین سفرش به گلستان در هفته گذشته و در جمع دانشگاهیان گلستان که خبرگزاری مهر، نسبت به پوشش کامل خبری اش اقدام کرده بود، توسعه فرهنگ دفاع مقدس را در دانشگاهها از مهمترین اقدامات برشمرد.

سوداگر با تاکید بر اینکه ارزشهای دفاع مقدس باید به خوبی به نسل آینده منتقل شود هدف از قرار دادن درس آشنایی با مبانی فرهنگ دفاع مقدس در دانشگاهها را از بین بردن دیوار بین نسل گذشته و حال بیان کرد و گفت: رزمندگان، ایثارگران، شهدا برای دفاع از شرف و ناموس این آب وخاک جان خود را در طبق اخلاص گذاردن تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه سازند و این میراث ماندگار باید بدون هیچ تغییر و تحریفی با همین کیفیت به نسل آینده منتقل شود.

سردار سوداگر، کم کردن فاصله بین نسل دفاع مقدس و نسل حاضر را از مهمترین اهداف پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس خواند و گفت: برای از بین بردن این فاصله ها باید فرهنگ دفاع مقدس را در دانشگاه ها توسعه دهیم و فرهنگ دفاع از آب و خاک خود را نیز به فن آوری های روز دنیا که از دانشگاهها نشات می گیرد مجهز سازیم.



رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اضافه کرد: تا قبل از ارائه این درس نگاه دانشگاه به حوزه دفاع مقدس نگاهی ضعیف و متاثر از فیلم ها و کتابها بود ولی در حال حاضر به این موضوع رسیده اند که دفاع مقدس مفاهیم علمی و کاربردی دارد که تا کنون به آن پرداخته نشده است.

سوداگر تصریح کرد: در آینده ای نزدیک این درس به عنوان درس اصلی در 4 رشته ادبیات، مهندسی، جغرافی و تاریخ به سرفصلهای دروس اضافه خواهد شد.

وی افزود: 700 نفر دوره های مدرسی این درس را گذرانده اند و گواهی تدریس دارند. وی افزود: جمع کسانی که این دوره ها را گذرانده اند یک هزار و 600 نفر است که باقی مانده آنان در حال دریافت مدرک طی دوره هستند.



سوداگر اظهار داشت: مدرسین این درس باید دوره چهار روزه توانمند سازی را گذرانده باشند تا از همه زوایای جنگ اطلاعات مبسوطی حاصل شود.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان این مطلب که 80 هزار دانشجو این درس را بصورت اختیاری گذرانده اند و هر ترم به نسبت ترم قبل 50 درصد افزایش دانشجو داشته ایم.

وی تصریح کرد: 82 درصد از این تعداد دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی و 18 درصد باقی مانده از دانشگاههای دولتی، پیام نورو علمی کاربردی بوده اند.

سردار احمد سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس روز جمعه به دلیل ایست قلبی ‌دار فانی را وداع گفت.

سردار دکتر احمد سوداگر از فرماندهان ارشد دفاع مقدس بود که پیش از این مسئولیت اطلاعات امنیت قرارگاه خاتم‌الانبیا و فرماندهی لشگر 27 محمد رسول‌الله را برعهده داشت.