32 نفر در ایلام برای انتخابات تایید صلاحیت شدند

نادر ملک حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تایید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چند مرحله صورت گرفت و در نهایت از افرادی که در استان ایلام نام نویسی کرده بودند، 32 نفر تایید صلاحیت شدند.

وی بیان داشت: این افراد در دو حوزه انتخابیه جنوب شامل دره شهر، دهلران و آبدانان و شمال شامل مهران، ایلام، ملکشاهی، شیروان چرداول و ایوان است.

این مسئول بیان داشت: از استان ایلام در مجموع سه نماینده منتخب با رای مردم به مجلس می روند که سهم حوزه جنوب استان یک نفر و سهم شمال استان دو نفر است.

حسینی بیان داشت: هیئت نظارت بر انتخابات استان ایلام از آمادگی کامل بر نظارت در انتخابات برخودار است و مردم نیز با این هیئت همکاری داشته باشند.