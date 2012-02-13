به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی در نظر داشت پس از دو هفته تمرین در آبادان از ملی پوشان حاضر در اردو رکوردگیری کند، اما با توجه به همزمانی این رکوردگیری با رقابت های هفته پایانی لیگ وزنه برداری جوانان و بزرگسالان، تصمیم بر این شد که همه ملی پوشان، در این رقابت ها وزنه بزنند.

براین اساس با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان لیگ، ملی پوشانی که در لیگ جوانان و و بزرگسالان عضو هیچ تیمی نیستند به صورت آزاد در رقابت ها شرکت می کنند و رکوردهایشان در رده بندی نهایی منظور نخواهد شد، اما سایر نفرات برای تیم های خود وزنه می زنند.