  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

تمامی ملی پوشان وزنه برداری در رقابت‌های لیگ وزنه می زنند

تمامی ملی پوشان وزنه برداری در رقابت‌های لیگ وزنه می زنند

تمام ملی پوشان وزنه برداری، در رقابت های لیگ وزنه برداری جوانان و بزرگسالان که طی روزهای سه شنبه تا جمعه در اهواز برگزار می شود، روی تخته خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی در نظر داشت پس از دو هفته تمرین در آبادان از ملی پوشان حاضر در اردو رکوردگیری کند، اما با توجه به همزمانی این رکوردگیری با رقابت های هفته پایانی لیگ وزنه برداری جوانان و بزرگسالان، تصمیم بر این شد که همه ملی پوشان، در این رقابت ها وزنه بزنند.

براین اساس با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان لیگ، ملی پوشانی که در لیگ جوانان و و بزرگسالان عضو هیچ تیمی نیستند به صورت آزاد در رقابت ها شرکت می کنند و رکوردهایشان در رده بندی نهایی منظور نخواهد شد، اما سایر نفرات برای تیم های خود وزنه می زنند.

کد مطلب 1532715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها