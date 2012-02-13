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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

در حراج باشگاه پرسپولیس؛

آخرین قیمت برای خرید پیراهن و کفش زننده سه گل به استقلال اعلام شد

آخرین قیمت برای خرید پیراهن و کفش زننده سه گل به استقلال اعلام شد

یک هوادار پرسپولیس از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس تا امروز بالاترین پیشنهاد مالی را برای خرید پیراهن و کفش‌های زاید به باشگاه پرسپولیس ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  پس ازآنکه مهاجم ایرلندی تیم فوتبال پرسپولیس پس از 38 سال موفق به هت تریک در هفتاد و چهارمین دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس شد،  مسئولان باشگاه پرسپولیس پیراهن و کفش وی را به حراج گذاشتند تا هواداران این تیم با بالاترین پیشنهاد خود موفق به خریداری پیراهن و کفش وی شوند.

این موضوع باعث شد که هواداران پرسپولیس از سراسر جهان قیمتهای پیشنهادی خود را به باشگاه پرسپولیس ارائه دهند که  تا این لحظه بالاترین پیشنهاد را یک هوادار از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس داده  که این پیشنهاد مالی شامل چهار میلیون و صد هزار تومان برای پیراهن زاید و دو میلیون و صد هزار تومان نیز برای کفشهای وی است.

باشگاه پرسپولیس روز سه شنبه را آخرین فرصت هواداران برای ارائه و ارسال پیشنهاداتشان اعلام کرده است.

ایمون زاید مهاجم ایرلندی تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدار اخیر این تیم با استقلال در دقایق پایانی وارد میدان شده بود توانست با سه گلی که وارد دروازه استقلال کرد ، باخت 2 بر صفر تیمش را با پیروزی 3 بر 2 عوض کند.

کد مطلب 1532717

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