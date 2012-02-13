هیچ کشوری به اندازه ایران از استقلال و آزادی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابراهیمی شامگاه یکشنبه در دیدار چهره به چهره با مردم قرچک که در مصلای این شهر برگزار شد، افزود: امروز در کشورهای همسایه خود نیز شاهد دخالتهای بیگانگانی هستیم که آرزو دارند در سرنوشت این کشور نیز دخالت کنند، اما این اندیشه را به گور می ‌برند.

مردم در 22 بهمن نشان دادند ملت ایران خستگی ناپذیر است

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: مردم با حضور میلیونی خود در این راهپیمایی در جبهه‌ای دیگر از مبارزه با دشمنان قرار گرفتند و به آن‌ها فهماندند که ملت ایران خستگی ناپذیر بوده و هیچ قدرتی قادر به مبارزه با آنها نیست.

این مسئول افزود: تنها چیزی که می ‌تواند دشمنان و منافقان را ناامید کند و بر سر جای خود بنشاند حضور یکپارچه مردم در همه صحنه‌های انقلاب به ویژه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن است که به فضل خدا در سال جاری نیز همچون گذشته شاهد حضور پر شور مردم بودیم و ملت غیور ایران اسلامی برگ زرین دیگری را در تاریخ انقلاب به ثبت رساندند.

وی گفت: ‌امروز شاهد به ثمر نشستن درخت تنومند انقلاب هستیم و شاخه‌های این درخت تنومند در حال گسترش و ریشه دوانیدن در کشورهای منطقه است.

ابراهیمی اضافه کرد: درخت تنومند انقلاب که ثمره خون هزاران شهید است نیاز به مراقبت و نگهداری دارد که بر همگان لازم است برای پاسداشت و گرامیداشت این دستاورد بزرگ همواره و در همه حال در صحنه مبارزه با کفر و استکبار جهانی حضور داشته باشند.

وی بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران با روح زنده و جاوید است و دشمنان ما به خوبی به اهمیت این مسئله پی برده‌اند، چرا که برنامه ریزیهای دشمنان برای تضعیف و گرفتن روح نظام صورت می‌گیرد.

بخشدار قرچک افزود: امام خمینی‌(ره)‌ انقلابی را رهبری کردند که توطئه‌گران و بدخواهان از آغاز وقوع آن تلاش کردند تا آن را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

وی بیان کرد: پس از عبور از غبار فتنه‌ها یک بار دیگر 22 بهمن محور وحدت ملت ایران و پیوند ملت با رهبری و همبستگی با آرمان‌های امام راحل بود و به طور یقین در این روز بزرگ با فریاد ملت ایران چشم بیگانگان کور شد.

راهپیمایی 22 بهمن پاسخ دندان شکنی به استکبار بود

این مسئول ادامه داد: برای خنثی شدن توطئه‌های استکبار و به کوری چشم دشمنان، راهپیمایی 22 بهمن‌ امسال با‌شکوه‌تر از سالهای گذشته برگزار شد و مردم ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، پاسخ دندان ‌شکنی به استکبار دادند.

وی ملاقاتهای مردمی را سرمایه‌ای مقدس در نظام جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: امروز مسئولانی در صحنه حضور دارند که بر ارزش این سرمایه عظیم افزوده‌اند و سعی آنان رفع موانع و مشکلات است.

ابراهیمی افزود: دیدارهای چهره به چهره با مردم و مسئولان در فضای معنوی مسجد، می‌تواند زمینه مهر و محبت را دو چندان کرده و بر تقویت آن بیافزاید.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ حجابی بین مردم و مسئولان نیست

وی تأکید کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، هیچ حجابی بین مردم و مسئولان نیست و هرکه خلاف این موضوع را نشان دهد، هدفی غیر از تضعیف ارزشها و باورهای نظام اسلامی ندارد.

بخشدار قرچک اضافه کرد: دین اسلام همواره عظمت را در تقوای الهی می‌داند و متقی ‌ترین انسانها را کسانی می‌شمارد که در خدمت رسانی صادقانه به مردم پیشتازند.

گفتنی است این دیدار چهره به چهره در راستای رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مردم صورت گرفت.