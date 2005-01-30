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۱۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۵۴

وزير علوم، تحقيقات و فناوري :

«آموزش عالي براي همه» شعار محوري وزارت علوم است

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم سي امين سالگرد تاسيس صندوق رفاه دانشجويان گفت : «آموزش عالي براي همه» شعار محوري وزارت علوم است و بايد شرايط لازم براي تحصيل همه اقشار جامعه به وجود آيد تا عدالت آموزشي در كشور برقرار گردد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر جعفر توفيقي افزود : صندوق رفاه دانشجويي از نشانه هاي الزامي نظام هاي آموزش عالي پيشرفته است. در گزارشي كه توسط  صندوق ارائه شده مشخص شده است كه سال به سال تعدد خدمات اين صندوق افزايش يافته و كيفيت ارائه خدمات نيز بهبود مي يابد.

وي تصريح كرد : در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، «آموزش عالي براي همه» به عنوان شعار محوري در نظر گرفته شده است كه تحليل هاي دقيق نشان مي دهد عمل به اين شعار برقراري عدالت آموزشي در كشور است. عدالت آموزشي نيز ركن مهمي از عدالت اجتماعي محسوب مي شود. 

وزير علوم يادآور شد : امروزه با ايجاد صندوق رفاه دانشجويي دسترسي دانشجويان به منابع متعدد مالي آسانتر شده است، چرا كه معتقد هستيم همه استعدادهاي موجود در كشور، به ورودي هاي دانشگاه ها محدود نمي شوند و بسياري از استعدادها به علت محدوديت ظرفيت، به  دانشگاه راه پيدا نمي كنند . ما بايد امكانات ديگري فراهم آوريم تا امكان تحصيل براي اين استعدادها نيز فراهم شود.

دكتر توفيقي در پايان تصريح كرد : صندوق رفاه دانشجويان امكان تحصيل براي همه اقشار را ممكن تر كرده است. تلاش است كه شرايط و امكانات بيشتري براي اين صندوق فراهم شود تا اين صندوق در پشتيابي از استعدادهاي كم درآمد سهم قابل توجهي داشته باشد.

کد مطلب 153273

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