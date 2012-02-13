پرتاب ماهواره نوید نشان از پیشرفتهای هوا و فضای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مرودی بیان داشت: پرتاب ماهواره نوید به فضا نشان از اقتدار دانش هوا – فضاى ایران در کنارسایر موفقیت هاى علمى، پزشکى، نظامى و صنعتى در جهان معاصر دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم با تشریح اوضاع سیاسى دولت آمریکا و ناتوانى رئیس جمهور این کشور در زمینه هاى مختلف، تصریح کرد: اوباما با اشتباهات سیاسى خود، امروز نزد افکار عمومى مردم کشور خود، مردم اروپا و مسلمانان جهان هیچ جایگاهى ندارد.

وی بیان کرد: پیش بینى مقام معظم رهبرى درباره نابودى استکبار با موج بیدارى اسلامى ایجاد شده در کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا به واقعیت تبدیل شده است.

مرودی به تشریح ویژه برنامه هاى دهه مبارک فجر در شهرستان قشم پرداخت و عنوان کرد: مردم مومن، خونگرم، ولایى و همیشه در صحنه شهرستان قشم با شرکت در راهپیمایى بزرگ 22 بهمن از کنار آبهاى نیلگون خلیج همیشه فارس ایران، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خود را به گوش جهانیان می رسانند.