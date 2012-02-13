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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

نوسالات قیمت کالاهای اساسی در گلستان بررسی شد

نوسالات قیمت کالاهای اساسی در گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: در چهل و چهارمین جلسه شورای نظارت و کنترل بازار گلستان، نوسانات قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه صبح دوشنبه به منظور تشدید بازرسیها بمنظور تنظیم بازار در ایام پایانی سال و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تخلفات احتمالی برگزار شد.

در این جلسه درباره تاسیس فروشگاههای بزرگ در سطح شهرستان گرگان و استان بحث و تبادل نظر و عنوان شد که استقرار این فروشگاهها در نقاط پرترافیک شهر، می تواند مشکلاتی را برای شهروندان فراهم کند.

در این نشست، مقرر شد شورا به جهت تخصصی بودن و گستردگی موضوع، با همکاری نهادها و دستگاههای متولی امر،  در خصوص چگونگی اعطای مجوز به فروشگاههای بدون مجوز و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.
همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی استان  نیزمکانهای دارای بار ترافیکی و امنیتی شهرستان را تعیین کند.

در این جلسه مقرر شد به منظور تنظیم بازار در ایام پایانی سال و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تخلفات احتمالی، حوزه نظارت و بازرسی سازمان با همکاری بازرسی اصناف، تشدید بازرسیها در قالب گشتهای مشترک با اداره تعزیرات حکومتی را در دستور کار قرار دهد و نظارتهای ویژه ای بر کالاهای اساسی داشته باشند. 
کد مطلب 1532736

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