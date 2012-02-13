نوسالات قیمت کالاهای اساسی در گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه صبح دوشنبه به منظور تشدید بازرسیها بمنظور تنظیم بازار در ایام پایانی سال و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تخلفات احتمالی برگزار شد.

در این جلسه درباره تاسیس فروشگاههای بزرگ در سطح شهرستان گرگان و استان بحث و تبادل نظر و عنوان شد که استقرار این فروشگاهها در نقاط پرترافیک شهر، می تواند مشکلاتی را برای شهروندان فراهم کند.

در این نشست، مقرر شد شورا به جهت تخصصی بودن و گستردگی موضوع، با همکاری نهادها و دستگاههای متولی امر، در خصوص چگونگی اعطای مجوز به فروشگاههای بدون مجوز و بررسی مسائل و مشکلات مرتبط اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی استان نیزمکانهای دارای بار ترافیکی و امنیتی شهرستان را تعیین کند.

در این جلسه مقرر شد به منظور تنظیم بازار در ایام پایانی سال و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و تخلفات احتمالی، حوزه نظارت و بازرسی سازمان با همکاری بازرسی اصناف، تشدید بازرسیها در قالب گشتهای مشترک با اداره تعزیرات حکومتی را در دستور کار قرار دهد و نظارتهای ویژه ای بر کالاهای اساسی داشته باشند.