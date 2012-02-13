یحیی گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال راهآهن پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط تیم بد نیست، البته در نیم فصل دوم وضعیتمان به مراتب بهتر شده بود اما با شکست برابر داماش، اوضاع و احوالمان مانند قبل شده است. اینکه مساوی نمیکنیم خوب است و فکر میکنم روز به روز شرایطمان بهتر شود.
وی در مورد اعتراضش به داور دیدار راهآهن برابر داماش افزود: درست نیست برای اینکه تیمی را از بحران خارج کنند، به ضرر تیم دیگری سوت بزنند. انتظار داریم داوران، حق را به حقدار بدهند. ممکن است داوری در دیداری اشتباه کند اما در بازی با داماش داور خطاهای مسلمی را به سود ما نگرفت و باعث شد بازیکنان عصبی شده و تمرکز خود را از دست بدهند.
مربی تیم فوتبال راهآهن با بیان اینکه متاسفانه مصدومیت عالیشاه و هاشمی مشکلات این تیم را بیشتر کرد، اظهار داشت: امیدواریم بازیکنان جایگزین با درک شرایط موجود، تلاش بیشتری را از خود ارائه کرده و به موفقیت تیم کمک کنند.
وی در مورد اینکه راهآهن میتواند سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کند، تصریح کرد: قطعا اینگونه میشود، زیرا ما اصلا به این اتفاق فکر نمیکنیم. ضمن اینکه تلاش میکنیم تا در پایان فصل جاری راهآهن در بین تیمهای نیمه بالای جدول قرار بگیرد.
گلمحمدی در مورد دیدار تیم راهآهن برابر صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: گرچه این تیم در بازیهای گذشته نتایج خوبی کسب نکرده است اما آنها با تکیه بر بازیکنان جوان و با انگیزه خود و هواداران متعصب، میتوانند برای هر تیمی در خانه خود خطرناک باشند. البته برای رسیدن به پیروزی به آبادان میرویم و امیدواریم بتوانیم با مهار بازیکنان مطرح این تیم خصوصا فونیکهسی به هدفمان دست یابیم.
وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت پرسپولیس اظهار داشت: امسال پرسپولیس با مشکلات بسیاری مواجه بود و بالا و پائین زیادی داشت اما همینکه توانست در دربی نتیجه خوبی را برابر استقلال کسب کند، تا حدودی برای هواداران کافی بود. البته این نوسانات تا پایان فصل ادامه خواهد داشت و تیم تغییر زیادی نخواهد کرد.
مربی تیم فوتبال راهآهن در مورد مشکل اصلی پرسپولیس در این فصل تاکید کرد: اتفاقات حاشیهای که از ابتدای فصل وجود داشت، محرومیت مدافعان و شعارهای تماشاگران باعث شد این تیم از شرایط مطلوب فاصله گرفته و درحالیکه در همه پستها بازیکنان خوبی را در اختیار دارد، نتواند انتظارات را برآورده کند.
وی با اشاره به اینکه پرسپولیس در درون دروازه مشکلی ندارد زیرا معمارزاده و دیگر دروازهبانهای این تیم از نظر روحی مشکل دارند نه فنی، در مورد احتمال نتیجه گرفتن این تیم در لیگ قهرمانان آسیا یادآور شد: همه امیدوارند پرسپولیس در آسیا نتایج خوبی را کسب کند و فکر میکنم برنامه مدیریت و کادرفنی این تیم هم بر این اساس است. آسیا یک لیگ کوچک است و قطعا انگیزه بالای بازیکنان این تیم باعث میشود بازیهای خوبی را از خود ارائه داده و در این جام به موفقیت دست یابند.
گلمحمدی در پایان با بیان اینکه پرسپولیس واقعی را باید سال آینده دید، گفت: باید مدیران این تیم برای فصل آینده نفرات مطرحی را به خدمت بگیرند تا تیم مدنظر هواداران را تشکیل دهند.
دیدار تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و راهآهن از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 16 فردا سهشنبه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود.
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