اختصاص صد میلیون تومان برای بهینه سازی مصرف سوخت در مدارس فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی نیا عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دبستان "پسرانه پیامبر اعظم(ص)" فیروزکوه با تجلیل از حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، اظهار داشت: مردم غیور ایران اسلامی با راهپیمایی گسترده و دشمن شکن خود، فجر دیگری را رقم زدند و مراتب وفاداری خود را با آرمانهای بلند امام راحل(ره) و انقلاب و تأسی از مقام معظم رهبری به خوبی نشان دادند.

وی افتتاح این پروژه در هفته وحدت که شمیم خوش ولادت نبی مکرم اسلام(ص) کماکان به مشام می رسد را به فال نیک گرفت و افزود: با افتتاح این پروژه هیچ مدرسه شیفت در گردشی در منطقه وجود ندارد.

همه مدارس شهرستان به شیفت ثابت صبح تبدیل شدند

این مسئول گفت: با افتتاح دبستان پسرانه پیامبر اعظم (ص) فیروزکوه، همه مدارس سطح شهرستان به شیفت ثابت صبح تبدیل شدند.

وی ادامه داد: عملیات احداث این مدرسه که بودجه آن از محل تعهدات انبوه سازان تامین اعتبار شده است، از سال 86 کلید خورد که به دلایلی نظیر کمبود بودجه و تعهدات فراوان انبوه سازان در احداث مدارس با تاخیر انجام پذیرفت.

رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه بیان داشت: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه فرمانداری و انجام مکاتبات لازم با اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان، این مهم در این روز خاطره انگیز ثبت شد.

وی اضافه کرد: این مجموعه در زمینی به وسعت دو هزار و 978 مترمربع با زیر بنای هزار و 906 متر مربع احداث شده که متراژ ساختمان آن هزار و 863 متر مربع است و دارای 12 باب کلاس درس، هشت باب اتاق اداری و چهار باب آزمایشگاه بوده و فضای کتابخانه آن 38 متر مربع است.

حسینی نیا با تقدیر و تشکر از ادارات خدمات رسان آب، برق، گاز و مخابرات، عنوان کرد: خدمات رسانی در این زمینه ها به مدرسه پیامبراعظم(ص) با تلاش جهادی این دستگاهها در کمتر از دو هفته عملیاتی و اجرایی شد و علاوه بر این اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه مجموعه کتابهای مورد نیاز کتابخانه مدرسه را متقبل شده است.

ساخت دو آموزشگاه ابتدایی در دستور کار است

وی افزود: احداث دو پروژه آموزشگاه ابتدایی پسرانه و دخترانه در منطقه "دشت ناصر" و یک سالن در جنب این دو مدرسه، از دیگر برنامه های این نهاد است که با تجهیز کارگاه انجام شده در حال اجرا شدن است.

رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه همچنین از تخریب دبستان پسرانه "شهید مشکینی" و بازسازی آن در محل کانون "شهید بهشتی" شهرستان خبر داد.

وی گفت: با عنایت و توجه هر چه بیشتر مراجع فرادستی، هوشمند سازی کلیه مدارس سطح شهرستان و تخصیص امکانات لازم به آنها در این خصوص اجرایی خواهد شد.