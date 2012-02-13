ورود گفتمان جهاد اقتصادی در حوزه فرش دستباف ضروری است

ایمان زکریایی کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنعت فرش ایران از عصر صفوی تا کنون به عنوان یکی از مهمترین محصولات تجاری و اقتصادی ایران بوده که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، این هنر ملی راهگشای بسیاری از موانع بوده اما متأسفانه فرش دستباف در عصر حاضر دچار مشکلاتی شده که بیشتر ابعاد اقتصادی این هنر اصیل ایرانی را به چالش کشیده است.

وی اظهار داشت: باید دید در سال جهاد اقتصادی که راهبرد اصلی نظام توسعه‌ عدالت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد جایگاه هنر و صنعت فرش در این گفتمان ملی چیست.

زکریایی کرمانی جهاد اقتصادی را به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و بنیادین در رابطه با توسعه و اعتلای فرش ایران معرفی کرد و فعالیت جهاد گونه را در راستای توسعه‌ی فرهنگ جهاد در گفتمان انقلاب معرفی کرد.

وی ادامه داد: جهاد در گفتمان علوی و مهدوی یک حرکت فرهنگی است و باید اذعان داشت که جهاد از دیدگاه اسلام صرفاً به عنوان جنگ سخت و مبارزه در میدان نبرد نبوده و تمامی عرصه‌ها و وجوه زندگی انسان را شامل می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: جهاد اقتصادی در یک جامعه‌ معتقد به اسلام باید بر مبنای اقتصاد اسلامی و توسعه‌عدالت و در نهایت موجب اقتدار حکومت اسلامی گردد و در جامعه اسلامی باید عدالت در تمام بخش‌ها جاری و ساری شود تا در نهایت افراد و گروه‌ها بتوانند تمامی زمینه‌های رشد را در اختیار داشته باشند.

زکریایی کرمانی در ادامه گفت: فرش دستباف در فرهنگ ایرانی به یک نشانه هویتی بدل شده و بسیاری از کشورهای جهان ایران را با فرش مرغوبش می‌شناسند، حال برای اهل فرهنگ بسیار رنج‌آور است که این نشانه و هویت فرهنگی به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی به فراموشی سپرده شود.

زکریای کرمانی تصریح کرد: امروز که در دهه‌عدالت و توسعه قرار گرفته‌ایم و دغدغه‌ی اصلی مسئولان نظام مسائل اقتصادی است، فرش باید به عنوان یک اولویت اقتصادی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته و در قالب یک نهاد مستقل به مشکلات فرش رسیدگی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه هنر یادآور شد: باید مرکز ملی فرش ایران به یک نهاد مهم تصمیم‌ساز و سازمانی قوی بدل شده و مجلس و دولت هم به مقوله‌ فرش توجه کنند و در این عرصه باید بدانیم که رشد کشور در حوزه‌های فن‌آوری و اقتصاد موجب غرور تمام ایرانیان در عرصه‌های جهانی است اما سختی فن‌آوری‌ها باید با لطافت هنر به همراه باشد و فرش تمام ویژگیهای هنر، زیبایی، فن‌آوری و اقتصاد را به همراه دارد.

زکریایی کرمانی جهاد اقتصادی در حوزه‌ فرش را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: باید مراکز پژوهشی، دانشگاهی و اجرایی در مورد جهاد اقتصادی فرش دست به کار شده و این گفتمان را از محدوده‌ نظریه به حوزه‌ عمل وارد کرده تا انشاء الله نتایج مثبت آن را به بیش از دو میلیون شاغل در حوزه‌ فرش ایران تقدیم کنند.

این پژوهشگر فرش، جهاد اقتصادی در حوزه‌ فرش دستباف را یک جهاد فرهنگی مقدس معرفی و اظهار داشت: در جهاد اقتصادی فرش باید با برنامه عمل کرد و این برنامه مهم نیاز به حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران فرش دارد.

زکریایی کرمانی گفت: در جهاد اقتصادی فرش باید طراح، بافنده، تاجر، تکمیل‌کار، فروشنده و تمامی افراد دخیل در جامعه‌ فرش روحیه‌ی جهادی داشته باشند و تمامی ظرفیتها، فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف و همچنین مشکلات و موانع را با بهره‌گیری از خبرگان و نخبگان جامعه فرش شناسایی کرده و متناسب با آنها برنامه‌ریزی نمایند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی و برنامه محوری یکی از مهمترین راهبرد‌های جهاد اقتصادی فرش دستباف است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اولویت قرار دادن نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی یکی دیگر از راهکارهای موفقیت در جهاد اقتصادی است.

زکریایی کرمانی ایجاد یک فضای آرام و بدور از تنش‌های سیاسی و اقتصادی را در جهاد اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: گروه‌های سیاسی باید از ایجاد تنش و چالش در فضای اقتصادی کشور پرهیز کنند و برای تنش‌های ایجاد شده در فضای بین‌المللی مانند تحریم فرش دستباف ایران نیز باید فکر شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان در بخش پایانی سخنان خود برپایی عدالت در تمامی بخش‌های تولید و تجارت فرش، بهره‌گیری از نخبگان و خبرگان در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان فرماندهان جهاد اقتصادی فرش، تحول در نظام‌های تولید و عرضه، توجه به مؤلفه‌های تقاضا در گستره‌ی جهانی و بهبود کیفیت فرش دستباف ایران را از جمله راهکارهایی دانست که می‌توان از آن به عنوان راهبرد‌های عملیاتی کردن گفتمان جهاد اقتصادی در عرصه‌ فرش دستباف استفاده کرد.