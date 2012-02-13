برنامه ریزی در خصوص پیشگیری از بروز سرطان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی عصر یکشنبه در کارگروه سلامت استان کرمان گفت: تنها راه مقابله با سرطان پیشگیری از وقوع سرطان است در غیر این صورت درمان با هزینه های بالا باید انجام شود.

وی یادآورشد: کارگروه سلامت استان کرمان با شعار پیشگیری به دنبال راههایی برای تضمین بیشتر سلامت مردم استان کرمان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان بیان داشت: مسئله کارخانه کرمانیت و فعالیت آن نباید مصالح ملی را زیر سوال ببرد بلکه طبق مصوبه دولت این کارخانه نباید برای تولیدات خود از آزبست که سرطان زایی بالای آن تایید شده، استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز در این جلسه با اشاره به هزینه پنج میلیارد تومانی درمان سرطان توسط دانشگاههای چندگانه علوم پزشکی استان کرمان گفت: تنها دانشگاه علوم پزشکی کرمان چهار میلیارد تومان هزینه دارد که نیاز جدی به مسئله پیشگیری را می طلبد.

عبدالرضا صباحی ادامه داد: اوضاع سرطان ریه با آزبست نگران کننده است که کارخانجات و مراکزی که از این ماده اولیه برای تولید محصولات نهایی خود استفاده می کنند باید هر چه سریعتر تعطیل شوند.

وی همچنین طرح پایش میزان سموم و کودها در میوه و مواد غذایی را طرح جامعی برای تایید بیشتر سلامت مردم دانست و گفت: با همکاری جهاد کشاورزی استان کرمان، طرح آزمایش میزان سموم در مواد غذایی در حال بررسی است که در سه ماه آینده این طرح باید گزارش نهایی خود را از اوضاع سلامت مواد و محصولات غذایی اعلام کند.



