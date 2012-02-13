بارسلونا مقابل لورکوزن بی بالاک/ آپوئل در خانه لیون

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که شنبه شب در چارچوب رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر 2 مقابل اوساسونا شکست خورد و در حال حاضر با توجه به اختلاف 10 امتیازی با رئال مادرید در صدر جدول، بختی برای قهرمانی برای خود متصور نیست، سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با بایرلورکوزن در زمین این تیم دیدار می کند.

پپ گواردیولا در خصوص این دیدار اظهار داشت: ما آماده ایم تا در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

بایرلورکوزن در این دیدار که در "بای آرنا" برگزار می شود، میشاییل بالاک را به دلیل آسیب دیگی به خدمت خواهد نداشت.

دیگر دیدار فردا شب را تیم های المپیک لیون فرانسه و آپوئل نیکوزیای قبرس برگزار خواهند کرد. نماینده قبرس تا همین جای کار هم به کار بزرگی دست زده است. حضور در جمع 16 تیم برتر اروپا چه بسا آنقدر برای آپوئل راضی کننده باشد که حذف از این مرحله، چندان برای آنها تاسف بار نباشد مخصوصا وقتی که بازی رفت این تیم در زمین لیون سرحال است . با این حال در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و در پایان دو دیدار رفت و برگشت است که تیم صعودکننده مشخص می شود.

سه شنبه - 25/11/90

* بایرلورکوزن آلمان - بارسلونای اسپانیا

* المپیک لیون فرانسه - آپوئل نیکوزیای قبرس