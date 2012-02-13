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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

سرورالدین خبر داد:

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری تا آخر هفته/ پذیرش بیش از 2هزار نفر

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری تا آخر هفته/ پذیرش بیش از 2هزار نفر

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 90 تا آخر هفته خبر داد و گفت: بیش از 2 هزار و 800 نفر در این مرحله از آزمون پذیرش می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرورالدین امروز در جمع خبرنگاران گفت: نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 90 پس از اعلام نتایج مصاحبه ها از دانشگاهها به سازمان سنجش منتشر می شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند با استفاده از اطلاعات پرونده و کد رهگیری و مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از نتیجه مطلع شوند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار شد و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.
 

کد مطلب 1532746

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