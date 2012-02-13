اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری تا آخر هفته/ پذیرش بیش از 2هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرورالدین امروز در جمع خبرنگاران گفت: نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 90 پس از اعلام نتایج مصاحبه ها از دانشگاهها به سازمان سنجش منتشر می شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند با استفاده از اطلاعات پرونده و کد رهگیری و مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از نتیجه مطلع شوند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار شد و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.

