سه پروژه آبرسانی روستایی در کلاله اجرا شد

علم رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این طرح ها، 449 خانوار از روستاهای بربرقلعه، شهرک جمهوری ومالای شیخ غراوی شهرستان کلاله از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

سرپرست امور آبفار شهرستان کلاله در خصوص حجم عملیات پروژه های آبرسانی این روستاها گفت: اجرای شبکه داخلی به طول 8 کیلومتر، خط انتقال به طول 8 کیلومتراز پروژه های قابل افتتاح ایام دهه فجر بود.

به گفته وی، این 3 روستا از مجتمع های همت آباد و زاو بوده که با اجرای شبکه داخلی و خط انتقال در این روستاها جمعیتی حدود دو هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

رحمتی افزود: پروژه های فوق از سال گذشته آغاز شده بود که در ایام الله دهه فجر سال جاری با هزینه بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.