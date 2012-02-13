نظارت ارشاد برای جلوگیری از بازاری نویسی در حوزه کتاب کودک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حسن زاده آملی ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان که با حضور مدیرعامل کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در تالار شهید آوینی اداره کل ارشاد قم برگزار شد، با انتقاد از عدم توجه به ادبیات حوزه کودک و نوجوان در کشور اظهار داشت: در کشور ما به ادبیات حوزه کودک و نوجوان توجه نمی شود و یا کمتر توجه می شود.



وی یادآور شد: برای مثال برخی سال ها مثل امسال در جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی حتی برای خالی نبودن عریضه نیز، هیچ اثری در حوزه کودک و نوجوان انتخاب نمی شود.



دبیر جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان بیان داشت: برای فرهنگ سازی در هر کاری شعار می دهیم که کار باید از پایه و سنین پائین، آغاز شود اما عملا در این باره کار زیادی صورت نمی گیرد.



قم دومین مرکز نشر کتاب های کودک و نوجوان کشور



وی در ادامه با بیان این که قم دومین مرکز نشر کتاب های کودک و نوجوان کشور است، تصریح کرد: با توجه به تعداد نویسندگان حوزه کودک و نوجوان، آثاری که در این بخش در قم منتشر می شود از تهران بیشتر است و قم در حوزه نشر کودکان و نوجوانان بسیار فعال بوده و وضعیت مناسبی دارد.



حجت الاسلام حسن زاده آملی حمایت بیشتر از نشر کودک و نوجوان را موجب رشد کیفی این حوزه دانست و افزود: انتشار کتاب های کودک و نوجوان نیازمند حمایت مسئولان است تا پشتوانه ای قوی برای نویسندگان و ناشران به وجود آید تا با خاطری آسوده به فعالیت خود ادامه داده و نیاز مطالعاتی فرزندان کشور را تامین کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار ارسالی به نخستین جشنواره انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان اظهار داشت: برخی آثار ارسال شده به جشنواره بازاری نویس و برخی کاملا مبتکرانه، خلاقانه و پاسخگوی نیاز مخاطبان بود که حتی می توانند در عرصه جهانی نیز عرضه شوند.



نظارت وزارت ارشاد برای جلوگیری از بازاری نویسی در حوزه کتاب کودک



مدیر مسئول نشریه سلام بچه ها خواستار نظارت بیشتر وزارت ارشاد بر محتوای کتاب های حوزه کودک و نوجوان شد و بیان داشت: این نهاد باید نظارت کند که ناشران صرف دادن بیلان کار و افزایش تعداد کتاب های منتشر کرده، دست به بازاری نویسی نزنند.



حسن زاده آملی تاکید کرد: همه مسئولان باید به این مسئله عنایت داشته باشند چرا که کودکان و نوجوانان آینده سازان این کشور و نیازمند حمایت و توجه خاصی هستند.



قیمت محتوا و تصویرگری کتاب ها باید هم سطح شود



وی در ادامه با اشاره به کیفیت بالای چاپ کتاب و تنوع سبک های تصویرگری آنها گفت: کتاب های حوزه کودک و نوجوان اکثرا از نظر تصویرگری در سطح بالایی هستند و علت آن هم این است که به تصویرگران بهای بیشتری داده و قیمتی که برای تصویرگری داده می شود چندین برابر قیمت نوشته هاست در صورتی که دستمزد این دو باید با یکدیگر هم سطح شوند تا کیفیت محتوا نیز ارتقا یابد.



طنز در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ضروری است



دبیر جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان همچنین به بحث طنز در حوزه کتاب کودک و نوجوان اشاره کرد و بیان داشت: طنز برای شادابی و نشاط روحی کودکان و نوجوانان لازم است و اگر این بخش از کتاب های این حوزه برداشته شود، ادبیات کودک و نوجوان ما دچار خمودی و رکود می شود، پس لازم است تا بهتر و بیشتر در این خصوص کار شود