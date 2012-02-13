برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در کراچی/ حملات به مناطق قبیله ای متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، شهروندان پاکستانی در کراچی همچنین اعتراض خود را به حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه قبایلی در شمال غربی کشور اعلام کردند. حملاتی که به گفته معترضان خارج از چارچوب عملیات سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و طی آن اقدام به ترور شهروندان این کشور می کند.

در این تظاهرات که "شورای دفاع از پاکستان" آن را ترتیب داده بود ائتلافی از 40 گروه دینی و احزاب سیاسی شرکت کرده بودند.

سخنرانان در تظاهرات از دولت کشورشان خواستند تا همکاری با ایالات متحده را در به اصطلاح جنگ علیه تروریسم متوقف کند.

همچنین مخالفان بار دیگر مخالفت خود را با بازگشایی مسیر کمک رسانی به نیروهای ائتلاف در افغانستان ،که پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله نیروهای ناتو بسته شده ابراز داشتند.