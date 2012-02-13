مسابقات تنیس روی میز در پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز(آقایان) ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز روز سه شنبه 25 بهمن ماه سال جاری از ساعت 16 و سی دقیقه در سالن تنیس روی میز (جنب گروه بیوتکنولوژی) پردیس کشاورزی برگزار خواهد شد.

طبق اعلام صورت گرفته، علاقمندان جهت ثبت نام باید نیم ساعت زودتر از شروع مسابقه در محل برگزاری حضور داشته باشند.

مسابقات یادشده با همکاری تربیت بدنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود و داشتن البسه ورزشی برای شرکت در آن الزامی است.

برگزاری تور مهارت در استان البرز

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از برگزاری تور مهارت همزمان با مرحله کشوری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در این استان خبر داد.

تقی غیاثی تبار در ادامه، اجرای تور مهارت را یکی از برنامه های متنوع آموزشی در ایام برگزاری مسابقات ملی مهارت دانست.

این مسئول، اجرای این تور را ویژه دانش آموزان شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای همچنین دانش آموزان سوم راهنمایی و اول دبیرستان دانست.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: تور یادشده با هدف معرفی مشاغل برگزار می شود.

بازدید معاون اداری سازمان فنی و حرفه ای از سایت مسابقات ملی مهارت

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای از سایت مسابقات ملی مهارت مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای که در کرج مستقر است، بازدید کرد.

همچنین با حضور اژدر ولیخانی معاون اداری و پشتیبانی سازمان یادشده، جلسه ای به منظور بررسی فعالیتهای مربوط به میزبانی دوازدهمین مسابقات ملی مهارت در مرکز تربیت مربی برگزار شد.

در این جلسه مدیران کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و تهران و معاونان مرکز تربیت مربی، گزارشی از فعالیتهای انجام شده و یا در دست اقدام ارائه کردند.

در جلسه یادشده، همچنین مدیر دفتر مسابقات، مدیر دفتر مشاوره و هدایت شغلی، نمایندگان دفتر روابط عمومی و مدیر پشتیبانی ستاد، گزارشی از فعالیتهای انجام شده و یا در دست اقدام ارائه کرده اند.

در این نشست اژدر ولیخانی به منظور هرچه بهتر برگزاری مسابقات به ویژه بازدید عمومی از نمایشگاه تخصصی مهارتی نظرات خود را اعلام و پس از بحث و بررسی راهکارهایی نیز برای هر سه حوزه مسابقات ارائه کرد.

دوازدهمین مسابقات ملی مهارت در 26 رشته در مرکز تربیت مربی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استانهای البرز و تهران از تاریخ بیست و نهم بهمن تا دوم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

بازید از مسابقات ملی مهارت برای عموم علاقمندان آزاد است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز درجمع دست اندرکاران برگزاری مسابقا ملی مهارت، دعوت از علاقمندان جهت بازدید از مرحله کشوری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت را مورد تاکید قرار داد.

حسن عزیزی، آشنایی عموم شهروندان با اهداف و دستاوردهای مسابقات ملی مهارت را زمینه ای برای جذب جوانان توانمند برای حضور دراین رقابتها دانست.

وی افزود: استان البرز دارای جمعیت جوان و توانمندی است که می توانیم با برنامه ریزی و اقدامات لازم، شاهد درخشش آنها در عرصه مسابقات جهانی مهارت باشیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، ایجاد شرایط و امکانات لازم برای بازدید کنندگان را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری سایر مسئولان ذیربط در استان، جمع کثیری از جوانان و علاقمندان با آموزشهای فنی و حرفه ای و مسابقات ملی مهارت آشنا شوند.

پشتیبانی فرمانداری از اداره راه طالقان در بازگشایی راهها



سرپرست اداره راه و ترابری شهرستان طالقان گفت: با حمایت و پشتیبانی فرمانداری و تشکیل ستاد بحران در عملیاتهای برفروبی و بازگشایی راهها، تا کنون با مشکلی در این راستا مواجه نشده ایم.

احسان باقری فر با اشاره به بارندگی های اخیر در طالقان ادامه داد: بارش و کولاک شدید در حوزه استحفاظی طالقان که از تاریخ 11 بهمن ماه به صورت مستمر تداوم داشت.

این مسئول افزود: برغم این امر و ریزش بهمن که در بیشتر نقاط راههای اصلی و روستایی شهرستان طالقان رخ داد، با معضل بسته شدن و ترافیک در راههای اصلی مواجه نشدیم.

سرپرست اداره راه و ترابری شهرستان طالقان گفت: در صورت انسداد، بلافاصله با حمایت فرمانداری، بازگشایی مسیر انجام شده است.



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