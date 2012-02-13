لزوم تعطیلی کارخانه کرمانیت/ صدور اخطارهای لازم به صنایع آلاینده

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دامنگیر عصر دوشنبه کارگروه سلامت استان کرمان اظهار داشت: طبق مصوبه دولت در تاریخ 17 مهرماه سالجاری استفاده از آزبست در تولید هر گونه لوازم خودرو و مصالح ساختمانی ممنوع است در حالیکه کارخانه تولید قطعات یدکی و مصالح ساختمانی کرمانیت همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی علت عدم تعطیلی این کارخانه را از سوی مدیران این کارخانه جلوگیری از بیکاری 200 کارگر این کارخانه اعلام کرد و گفت: این عاقلانه نیست که بیکاری این تعداد کارگر را بر سلامت تمام مردم شهرستان کرمان ترجیح بدهیم.

این مسئول یادآورشد: آزبست در طبیعت نیز وجود دارد اما به صورت کلونی نیست و مشکلی به وجود نمی آورد اما آزبست استفاده شده در کارخانجاتی چون کرمانیت سرطان زا است.

وی بیان داشت: پی گیری های محیط زیست استان کرمان برای ممانعت از فعالیت این واحد تولیدی به جایی نرسیده است وعلیرغم گزارش بیماریهایی که کارگران این کارخانه به آن دچار شده اند مسئولین این کارخانه به دنیال تمدید تاریخ فعالیت خود هستند.

دامنگیر اظهار داشت: شکایتی به دادگستری نوشتیم که بعد از انتخابات پی گیری می شود تا تکلیف آلایندگی فراوان این واحد تولیدی مشخص شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این کارخانه 400 تا 500 تن آزبست دپو شده دارد که دلیل دیگری بر نگرانی ماست به همین دلیل خواستار تعطیلی این واحد هستیم.