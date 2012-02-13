همه مسئولان کشور مدیون قم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصرمکارم شیرازی در دیدار شهردار قم با بیان اینکه خدمت در شهر کریمه اهل بیت (س) عبادت محسوب میشود بیان کرد: شهر قم از وجود بارگاه مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حوزههای علمیه آباد شده است.
وی ادامه داد: کاستیهای فراوانی در این شهر وجود دارد و اگر این اماکن را از شهر قم حذف کنیم اداره کردن این شهر بسیار مشکل است.
وی گفت: ما باید قدرشناس خداوند باشیم که توفیق خدمت در این شهر را نصیب ما کرده است و ما نیز نباید از این توفیق چشم پوشی کنیم.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: مسئولیت ما در دنیا و آخرت بسیار زیاد است و خداوند از ما خواسته است تا شهر قم را آباد کنیم.
این مرجع تقلید تاکید کرد: نباید مردم را در مقابل خود ببینیم و باید همه دست به دست هم بدهیم تا مشکلات مردم را بر طرف کنیم.
وی در ادامه افزود: شهر قم در ایران یک شهر استثنایی و پایگاه جهان تشیع است. حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران با جاذبههایشان سالیانه بیش از ۲۰ میلیون نفر را برای زیارت به این شهر جذب میکنند.
این مرجع تقلید شیعیان افزود: قم را نمیتوان یک شهر ساده در نظر گرفت و باید بر روی قم یک حساب ویژه قائل شد.
وی افزود: قم خواستگاه انقلاب است و همه مسئولان کشور به این شهر مدیون هستند و مسئولان با برنامه ریزی بیشتر سعی کنند تا مشکلات این شهر مرتفع شود.
مکارم شیرازی تصریح کرد: کار مثبت انجام دادن مشکلات بسیاری را به همراه دارد، از مشکلات نترسید و با توکل به خدا در جهت خدمت به مردم تلاش کنید.
در ادامه این دیدار شهردار قم گفت: مدیران و پرسنل شهرداری قم افرادی متدین و خدمتگزار هستند و شبانه روز در جهت رفع مشکلات مردم تلاش میکنند.
محمد دلبری ادامه داد: از جمله طرحهای کوتاه مدت شهرداری اجرای طرحهای جهادی و اصلاح شبکههای معابر و تقویت حمل و نقل عمومی میباشد که امیدواریم با حمایت همشهریان و مسئولان بتوانیم مشکلات را مرتفع کنند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید با تاکید بر توجه بیشتر مسئولان امور شهری به شهر قم گفت: همه مسئولان کشور مدیون شهر قم هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصرمکارم شیرازی در دیدار شهردار قم با بیان اینکه خدمت در شهر کریمه اهل بیت (س) عبادت محسوب میشود بیان کرد: شهر قم از وجود بارگاه مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حوزههای علمیه آباد شده است.
نظر شما