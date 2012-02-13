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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

راه اصلی چابهار ـ ایرانشهر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

راه اصلی چابهار ـ ایرانشهر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس جمهور، راه اصلی چابهار ـ ایرانشهر به بهره ‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست راه و ترابری جنوب سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح چند طرح بزرگ در منطقه جنوب استان اظهار داشت: راه اصلی چابهار - ایرانشهر که قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک به شمار می رود، به طول 82 کیلومتر با اعتبار دو هزار و 155 میلیارد ریال امروز با حضور محمود احمدی نژاد به بهره برداری رسید.

براتعلی حسینی گفت: اجرا و توسعه پروژه های حمل و نقل با هدف تکمیل کریدور شمال به جنوب در استان و برقراری ارتباط مناسب و سریع با سایر نقاط کشور بویژه احیای مسیر ترانزیتی به آسیای میانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: همچنین ضرورت ارتباط بین روستاها و بخش های مختلف استان و توسعه راه ها در این منطقه، آبادی های متعددی را از بن بست خارج می کند و رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی را شتاب می بخشد.

کد مطلب 1532757

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