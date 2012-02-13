راه اصلی چابهار ـ ایرانشهر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست راه و ترابری جنوب سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح چند طرح بزرگ در منطقه جنوب استان اظهار داشت: راه اصلی چابهار - ایرانشهر که قطعه ای از محور ترانزیتی چابهار - میلک به شمار می رود، به طول 82 کیلومتر با اعتبار دو هزار و 155 میلیارد ریال امروز با حضور محمود احمدی نژاد به بهره برداری رسید.

براتعلی حسینی گفت: اجرا و توسعه پروژه های حمل و نقل با هدف تکمیل کریدور شمال به جنوب در استان و برقراری ارتباط مناسب و سریع با سایر نقاط کشور بویژه احیای مسیر ترانزیتی به آسیای میانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: همچنین ضرورت ارتباط بین روستاها و بخش های مختلف استان و توسعه راه ها در این منطقه، آبادی های متعددی را از بن بست خارج می کند و رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی را شتاب می بخشد.