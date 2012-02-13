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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

مراسم تشیع پیکر سردار سوداگر در دزفول انجام شد

مراسم تشیع پیکر سردار سوداگر در دزفول انجام شد

دزفول - خبرگزاری مهر: مراسم تشیع پیکر سردار احمد سوداگر از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس صبح امروز دوشنبه در زادگاهش شهرستان دزفول با حضور گسترده مردم این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سوداگر که روز 21 بهمن در تهران به دیار باقی شتافت، روز گذشته در تهران از مقابل ستاد مشترک نیروهای مسلح تشیع شد و شب گذشته پیکر وی وارد شهرستان دزفول شد.

شب گذشته مردم شهرستان دزفول این شهر با پیکر این سردار هشت سال دفاع مقدس در بقعه سبز قبا وداع کردند و صبح امروز از ساعت 9 با حضور انبوه مردم شهرستان دزفول و سایر شهرهای استان خوزستان مراسم تشیع جنازه وی برگزار شد.

در این مراسم همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دریابان علی شمخانی وزیر سابق دفاع، سردار حسن شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان و سردار باقر زاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این مراسم حضور دارند.

حضور انبوه جمعیت در این مراسم بسیار چشمگیر است.

احمد سوداگر در سال ۱۳۳۹ در یک خانواده مذهبی در شهر دزفول در استان خوزستان به دنیا آمد. از دوران کودکی در مساجد و هیئتهای مذهبی حضور داشت.

مرحوم سوداگر از استعداد و هوش فوق العاده ای به خصوص در کارهای اطلاعاتی و آموزشی برخوردار بود و در این راستا پیش بینی ها و آینده نگری های شگرفی داشت. او تاکید عجیبی داشت که فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس باید برای تدوین علوم و معارف دفاع مقدس برای نسلهای آینده همت گمارند و خود از پیشتازان این حرکت مقدس و بزرگ در عرصه ملی بود.

وی برای آشنایی نسلهای جدید و آینده با علوم و معارف دفاع مقدس در سال ۱۳۸۵ اقدام به تاسیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کرد و با پیگیری های مجدانه خود موفق شد علاوه بر نهادینه کردن مسائل دفاع مقدس به عنوان یک مبحث علمی و پژوهشی در دانشگاه های کشور، دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را برای دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی را به تصویب برساند که در سه سال اخیر بیش از ۲۰۰ هزار نفر از دانشجویان این دروس را گذرانده اند.
کد مطلب 1532759

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