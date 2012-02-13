به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیران تبلیغات اسلامی استان قم به تشریح اولویتهای برنامههای نوروز 91 پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام نوروز خیل عظیم جمعیت وارد قم میشوند سازمان تبلیغات اسلامی استان باید در اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی با جدیت بیشتری وارد عرصه شود.
وی اجرای برنامههای قرآنی توسط دارالقرآن الکریم را یکی از مهمترین برنامههای در نظر گرفته شده برای نوروز 91 برشمرد و تاکید کرد: در این ایام مسئله امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار میگیرد و سعی داریم روحانیون و مبلغات جامعه الزهرا(س) و تشکلهای مردمی امر به معروف و نهی از منکر را در زمینه تذکر لسانی سازماندهی کنیم.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد: البته قبل از برگزاری این برنامهها جلسات توجیهی با حضور مجریان و دست اندرکاران این برنامهها برگزار میشود تا در زمینههای اشاره شده فعالیت چشمگیری صورت گیرد.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت هیئتهای دانش آموزی در امر تذکر لسانی تاکید کرد و گفت: یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری در نماز جمعه مطرح کردند ضعف اخلاق و معنویت در جامعه است، از این رو باید مردم را به دعا و مناجات و تهذیب نفس تشویق کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در ایام نوروز فعالیتهای قرآنی، تبلیغی، امر به معروف و نهی از منکر و پوشش تبلیغاتی گستردهتر از سالهای گذشته انجام میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در ایام تعطیلات نوروز 91 برنامههای قرآنی، فرهنگی و تبلیغی این سازمان گستردهتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیران تبلیغات اسلامی استان قم به تشریح اولویتهای برنامههای نوروز 91 پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام نوروز خیل عظیم جمعیت وارد قم میشوند سازمان تبلیغات اسلامی استان باید در اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی با جدیت بیشتری وارد عرصه شود.
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