تشکیل پرونده ۳۰ میلیون ریالی برای یک واحد متخلف در قزوین

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و افزایش بی رویه قیمت توسط برخی از واحدهای متخلف در بازرسی های انجام شده توسط این سازمان مشخص شد یک واحد عرضه کننده شکر نسبت به گرانفروشی موجودی خود اقدام کرده که پس از احراز تخلف پرونده ای به ارزش 30 میلیون ریال برای این واحد تشکیل شد.

وی گفت: باتوجه به افزایش غیر قانونی قیمتها در سطح بازار و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاهای پرمصرف در این ایام، طرح ویژه نظارتی با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی در سطح استان اجرا خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ضمن حمایت از عرضه مستقیم کالاهای کیفی با قیمت عادلانه تصریح کرد: طرح تشدید بازرسی با هدف جلوگیری از سوء استفاده های عوامل سود جو در سطح بازار در سراسر استان اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده عوامل سود جو عنوان کرد و افزود: علاوه بر رسیدگی به موقع به شکایات مردمی با متخلفان هم برابر قوانین و مقررات برخورد قاطع خواهد شد.

این مسئول اظهارداشت: در این راستا با هماهنگی انجام شده در مرکز استان و شهرستانهای تابع، با نظارت روزانه بازرسان بازرگانی به همراه بازرسان مجامع امور صنفی از واحدهای صنفی عرضه کننده اقلام پر مصرف اقدامات نظارتی با دقت صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح، بازرسان به طور منسجم و هماهنگ با دستگاه های اجرایی به منظور تنظیم بازار، بر نحوه عملکرد فروشگاه های عرضه کننده کالا و مواد غذایی پر مصرف در این ایام نظارت کرده و با متخلفان برخورد می کنند.

کبیری یادآورشد: این سازمان با آماده باش کامل نیروهای بازرس خود در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر تا ساعت۲۰ نسبت به رصد و کنترل قیمتها در بازار اقدام می کنند و ستاد خبری این سازمان نیز برای دریافت شکایات و گزارشهای مردمی به صورت ۲۴ ساعته فعال است.

این مسئول تصریح کرد: شهروندان می توانند به منظور مشارکت در بازرسی و نظارت در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن 1۲۴ این سازمان گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

