روانبخش صادقی ضمن بیان این مطلب، با ابراز خوشحالی از اینکه جلوه‌های ویژه و دستاوردهای هنری فیلم "فیلادلفی" در سی‌امین جشنواره فیلم فجر دیده شده است در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رای داوران قابل احترام است و خوشحالم که در یک رویداد فرهنگی چون جشنواره فیلم فجر کار من دیده شد، اما آنچه مسلم است به اعتقاد من سینمای انیمیشن و حضور جلوه‌های ویژه در سی‌امین جشنواره فیلم فجر باید دوباره تعریف شود.

وی در ادامه افزود: به نظر من نگاه دقیق و کارشناسی‌تری باید بر روی آثار انیمیشن و جلوه‌های ویژه صورت گیرد، به این معنا که فیلم "تهران 1500" و یا جلوه‌های ویژه فیلم "فیلادلفی" در بخش نگاه نو مورد بررسی قرار گرفتند که به اعتقاد من این نوع نگاه به سینمای انیمشین و رقابت آن با فیلم‌های رئال درست نیست و حتی عنوان بندی که برای این موضوع انتخاب می‌کنند نیز درست نیست.

نایب رئیس انجمن انیمیشن ایران گفت: به عنوان مثال فیلم "تهران 1500" اثری کامل رایانه‌ای است اما در عنوان جایزه جلوه‌های ویژه این فیلم آمده بود -جایزه جلوه‌های ویژه رایانه‌ای- که این عنوان‌بندی از نگاه من اشتباه بود، از همین رو معتقدم که باید تعاریف این نوع سینما در جشنواره فیلم فجر بازنگری شود.

صادقی در پایان صحبت‌های خود در خصوص جایزه‌ای که از سی‌امین دوره جشنواره دریافت کرده است گفت: از اینکه هنر جلوه‌های ویژه در ده سال گذشته در جشنواره‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله جشنواره فیلم فجر دیده شده بسیار خوشحالم و از اینکه جایزه گرفتم احساس خوبی دارم و انتظار از خودم در آثار آینده ای که خواهم ساخت بیشتر شده است.