اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات پیشکسوتان بدمینتون آقایان قهرمانی کشور که به میزبانی بیرجند برگزار شد بدمینتون بازان گلستان در این مسابقات در رده های سنی مختلف توانستند به مقامهای برتر دست یابند.

در این مسابقات در بخش 2 نفره رده سنی 35+ سال غلامرضا گلبینی مفرد و رضا خرمی مقام سوم را کسب کردند و در رده سنی 50+ سال سهراب حسینی نژاد در بخش یک نفره مقام سوم و هم چنین در بخش دونفره رده سنی 50+ سال، سهراب حسینی نژاد و سیامک بیابانی مقام سوم را به ارمغان آوردند.

در این مسابقات13 استان حضور داشتند.

مسابقه کونگ فو ویژه دهه فجر

یمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقه کونگ فو ویژه آقایان با حضور 11 تیم به میزبانی شهرستان رامیان در دلند برگزار شد که در پایان تیم دلند قهرمان شد و تیم آزادشهر و گرگان دوم و سوم شدند.

همچنین مسابقات کونگ فو ویژه بانوان با شرکت 60 ورزشکار در قالب 6 تیم در شهرستان گرگان برگزار شد که در پایان تیم شهرداری گرگان اول شد و تیمهای خان ببین و کریم آباد دوم و سوم شدند.

مسابقات اسنوکر فجر

مسابقات اسنوکر ویژه گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی شهرستان گرگان در رده سنی آزاد در باشگاه شفق با شرکت 32 نفر برگزار شد که در پایان رحمت منصوری به مقام قهرمانی دست یافت و امید غفاری و بابک فدائی زاده دوم و سوم شدند.