اجباری شدن نصب ایربگ بر روی خودروها از ابتدای مهر 91

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در حاشیه همایش تجلیل از برگزیدگان مصالح ساختمانی استاندارد کشور گفت: مصوبه ویژه ای برای استاندارد سازی مصالح ساختمانی در پایان سال 84 از طرف هیئت دولت ابلاغ شد که بر اساس آن، فعالیتهای زیادی در زمینه استاندارد سازی مصالح ساختمانی در 6 سال اخیر انجام شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در سال 85 تنها 20 درصد از کل مصالح ساختمانی کشور دارای علامت استاندارد بود اما هم اکنون 80 درصد واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی این علامت را به عنوان اطمینان دهی از تولید استاندارد دارا هستند.

وی تصریح کرد: در مورد کاشی ، سیمان و آهن صد درصد تولیدات دارای پروانه استاندارد است و در برخی مواد همچون شن و ماسه نیز اکثر واحدهای تولیدی استاندارد سازی شده اند اما در برخی از استانها نقایصی وجود دارد ولی واحدها تحت نظارت قرار گرفته اند.

برزگری ادامه داد: در ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مصالح ساختمانی استاندارد را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین نمی توان گفت که مصالح ساختمانی استاندارد در دسترس نیست ضمن اینکه مهندسان ناظر نیز مکلفند گواهی استاندارد محصولات مورد استفاده در ساخت ساختمان را چک کنند.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، تمامی مصالح ساختمانی تولیدی کشور هم اکنون مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی در ادامه با تاکید بر استاندارد بودن مصالح ساختمانی مورد استفاده در پروژه های مسکن مهر، افزود: وزیر مسکن ، راه و شهرسازی به انبوه سازان تکلیف کرده تا از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده کنند، این در حالی است که اگر پیمانکاری در این رابطه تخلف کند حتما مجازات خواهد شد.

برزگری ادامه داد: در این رابطه تعدادی از پیمانکاران پروژه های مسکن مهر که در مورد به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد تخلف کرده بودند، از پروژه اخراج شده و ساختمانهای ساخته شده از سوی آنان تخریب شد.

وی در ادامه در خصوص تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: جلسات متعددی با معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری برگزار شده تا بتوان خلاءهای موجود در اساسنامه قبلی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را برطرف کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص ارتقای استانداردهای خودرو گفت: از جمله مواردی که در سال آتی به مرحله اجرا درخواهد آمد، ارتقای سطح استاندارد یورو 2 به یورو 4 در خودروهای تولیدی است ضمن اینکه در این رابطه موضوع سوخت مرتبط با یورو 4 و خودروی منطبق بر این استاندارد نیز مطرح است که وزارت نفت ماه گذشته نمونه سوخت یورو 4 را رونمایی کرد.

به گفته برزگری، وزارت نفت قول داده است تا نیمه ابتدای سال 91 بنزین یورو 4 را به خودروسازان ارائه دهد و خودروسازان نیز سیستم سوخت خودروی خود را بر این استاندارد منطبق کنند.

وی گفت: هم اکنون تمام خودروهای تولید داخل مجهز به سیستم ترمز ای بی اس هستند و خودروسازان تا پایان شهریور سال 91 فرصت دارند تا تمامی خودروهای تولیدی را به ایربگ مجهز کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در مورد استاندارد بدنه خودروها نیز در حال مطالعه هستیم.