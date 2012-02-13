ابومازن به صلح با اسرائیل پشت کرده است/ عباس ایران را در آغوش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" در واکنش به سخنان دیروز محمود عباس در اتحادیه عرب که گفته بود فلسطینیان بدون متوقف شدن شهرک سازی اسرائیل به مذاکرات سازش بازنمی گردند گفت: عباس با این سخنان به صلح با اسرائیل پشت کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه با اشاره به توافق جدید فتح و حماس نیز گفت: عباس با توافق با حماس و آشتی با این جریان در حقیقت ایران را به آغوش کشیده است.

ابومازن در سخنان دیروز خود به نتانیاهو هشدار داده بود که "اگر نتانیاهو با متوقف ساختن تمام ساخت وسازها موافقت نکرده، و با مذاکره بر اساس مرزهای 1967 موافقت نکند آنگاه تشکیلات خودگردان اقدامات یکجانبه خود برای بدست آوردن سرزمین را در سازمان ملل پیگیری می کند."

ابومازن همچنین گفته بود که نامه ای را به نخست وزیر رژیم اسرائیل برای ازسرگیری مذاکرات ارسال می کند و در صورت پاسخ منفی نتانیاهو به آن، برای شناساییی کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل تلاش خود را از سرمی گیرد.