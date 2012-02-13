فروش 235 هزار میلیارد تومانی 400 شرکت برتر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کمانی امروز در همایش شرکتهای برتر ایران در سال 90 گفت: امسال رتبه بندی 400 شرکت بزرگ کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران صورت گرفته است که امید می رود این تعداد به 500 شرکت برتر در سال آینده ارتقا یابد.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: هدف از رتبه بندی شرکتها شفاف سازی فضای کسب و کار و تعیین جایگاه آنها به لحاظ میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی و نیز گسترش رقابت پذیری است.

وی تصریح کرد: رتبه بندی شرکتهای بزرگ کشور در توسعه برند ملی و بین المللی موثر بوده و از سوی دیگر، در بخشهای مختلف اقتصادی اثرگذاری خواهد داشت به نحوی که به عنوان مثال، به صاحبان سهام این اجازه را می دهد که جایگاه شرکت مد نظر خود در بین شرکت های بزرگ کشور ارزیابی کرده و تصمیم گیری مناسب تری داشته باشند.

به گفته کمانی، در حوزه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هدف این رتبه بندی تحلیل بازار سرمایه است به نحوی که به فعالان بازار سرمایه اطلاعات تحلیلی ارائه داده و وضعیت آنها را به صورت شفاف و روشن بیان می کند.

کمانی ادامه داد: در این رتبه بندی 25 شاخص مالی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته به نحوی که اندازه و رشد فروش میزان دارایی ها، رشد دارایی ها، تعداد کارکنان و رشد اشتغال از جمله این موارد برای ارزیابی شرکت ها بوده است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد میزان فروش کلی 400 شرکت برتری که در رتبه بندی امسال مورد ارزیابی قرار گرفته اند 235 هزار میلیارد تومان است که بر این اساس فروش 100 شرکت اول 197 هزار میلیارد تومان، 100 شرکت دوم 2 هزار و 300 میلیارد تومان، 100 شرکت سوم 910 میلیارد تومان و 100 شرکت چهارم 511 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در رتبه بندی شرکتهای بزرگ جایگاه نخست متعلق به ایران خودرو، جایگاه دوم متعلق به شرکت پالایش نفت اصفهان، جایگاه سوم متعلق به سایپا، جایگاه چهارم متعلق به طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خوردرو، جایگاه پنجم متعلق به بانک صادرات و رتبه ششم متعلق به شرکت مخابرات ایران است ضمن اینکه بانک ملی، ایران خودرو و سایپا سه شرکت برتر در حوزه اشتغال زایی هستند.