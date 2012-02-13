اولین آزمایشگاه کشت و آنتی بیوگرام سل شرق کشور در زاهدان راه‌ اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی صبح دوشنبه اظهار داشت: برای تجهیز و بهره برداری از این آزمایشگاه سه میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: پیش از این مردم سیستان و بلوچستان برای انجام آزمایش آنتی بیوگرام به بیمارستان مسیح دانشوری تهران سفر می کردند.

وی افزود: راه اندازی این آزمایشگاه منطقه ای نقش بسزایی در کاهش صرف هزینه توسط هم استانی ها و افزایش دسترسی آنان به خدمات آزمایشگاهی دارد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همچنین از برنامه ریزی این اداره جهت راه اندازی آزمایشگاه کشت سل در چابهار در چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: علاوه بر چابهار، در ایرانشهر نیز تا هفته دولت سال آینده یک آزمایشگاه کشت سل راه اندازی می شود.

وی گفت: آزمایشگاه منطقه ای کشت و آنتی بیوگرام سل زاهدان با همکاری (UNDP) سازمان ملل راه اندازی شده است.